81 години от освобождаването на Аушвиц

Навършват се 81 години от освобождението на концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау. Годишнината беше отбелязана в музея на бившия нацистки комплекс в Полша.

Във възпоменателното събитие участва и полският президент Карол Навроцки, който положи венци на Стената на смъртта и на плочата в Освиенцим, отбелязваща първия масов транспорт на поляци до Аушвиц през юни 1940 г.

В лагера са били убити над 1,1 милиона души. Церемонията в Аушвиц събра последните оцелели концлагеристи. На 27 януари 1945 г. Червената армия освобождава най-големия нацистки концентрационен лагер. През 2005 г. датата е обявена от ООН за Международен възпоменателен ден за жертвите на Холокоста.