Роберт Фицо не иска членство на Словакия в Съвета за мир

Милен Атанасов от Милен Атанасов
По света
Снимка: БТА
Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир. Това заяви премиерът на страната Роберт Фицо.

По думите му съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати. Правителството на Словакия ще разгледа въпроса с поканата за присъединяване към Съвета за мир на редовното си заседание утре.

Роберт Фицо, министър-председател на Словакия: "Ние не сме привърженици на създаването на паралелни структури, за които не знаем напълно подробностите. Преди всичко искам да кажа, че правителството на Словашката република никога няма да похарчи никакви членски вноски за присъединяване към подобна институция. Ако има идея – за която все още знаем много малко – че трябва да се платят някакъв милиард евро или милиард долара, казвам предварително: не, това просто не е възможно."

