Роберт Фицо не иска членство на Словакия в Съвета за мир

Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир. Това заяви премиерът на страната Роберт Фицо.

По думите му съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати. Правителството на Словакия ще разгледа въпроса с поканата за присъединяване към Съвета за мир на редовното си заседание утре.