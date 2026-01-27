Американски катерач покори небостъргач в Тайван без предпазно оборудване

Американският катерач Алекс Хонълд успешно покори небостъргач в Тайван без помощно и предпазно оборудване. Кулата „Тайпе 101“ (по броя на етажите), е висока 508 метра и представлява конструкция от стомана, стъкло и бетон.

Изкачването беше отложено с 24 часа заради лошо време и беше предавано на живо със закъснение в случай, че се стигне до най-лошото. Хонълд достигна върха за час и 31 минути – по-малко от времето на единствения друг човек, изкачил „Тайпе 101“. Става дума за французина Ален Робер, който покори кулата за четири часа с помощни средства през 2004 година.

Американецът е и първият човек, изкачил вертикалната гранитна скала „Ел Капитан“ в националния парк „Йосемити“, Калифорния, отново без подсигуровка.