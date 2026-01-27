Историята на самотния пингвин, известен в социалните мрежи

Видео на пингвин, маршируващ сам към далечни ледени планини, стана хит в TikTok, X и Instagram. Клипът е от документалния филм „Срещи на края на света“ (2007 г.) на Вернер Херцог. В него пингвин от вида Адели се откъсва от колонията си и поема към вътрешността на Антарктида, почти сигурно еднопосочно пътуване.

Херцог нарича подобни случаи „поход към смъртта“. Потребители в социалните мрежи го кръстиха „нихилистичният пингвин“ и започнаха да споделят видеото с надписи, символизиращи на синдрома на прегарянето.

Според експерти, причините могат да са дезориентация, заболяване или навигационна грешка. Клипът достигна до Белия дом, като администрацията на Доналд Тръмп публикува изображение с президента и пингвина, вървящи към знамето на Гренландия.