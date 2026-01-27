Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отряд "Кобра" от Столичната полиция обсади дома на Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, в Костинброд. Според наши източници соченият за ромски барон е задържан.

От МВР потвърдиха за операцията, но отказаха повече подробности.

Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, заедно с негови приближени, но не от семейния му кръг, са задържани по разследване за имотни измами. До момента разследващите са събрали доказателства за поне 4 имотни измами и данни за още десетки такива, за които предстои да се събират доказателство.

В момента се претърсва къщата на Ицо Папата.

Освен това има сигнал и за реализирано преди време отвличане на човек, който след като е бил отвлечен, е бил освободен, а впоследствие е и починал. Той е бил жертва, според данните с които разполагаме, също на имотна измама, реализирана от групата на Ицо Папата.

Последвайте ни

