БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започваме със ситуацията в Ардино, защото в района има проблем - шест села са буквално откъснати от света, заради прелялата река Арда, която е заляла моста. Има ли бедстващи хора, осигурен ли е вече някакъв достъп до блокираните?

Частично бедствено положение в община Ардино. Реката заля мост, който е единствена връзка на 6 села със света.

Около 500 души живеят в откъснатите 6 села по данни на местната власт. Издадена е заповед за забрана за движение на превозни средства в критичните участъци за да се гарантира безопасността на хората. Частично бедствено положение се обявява за втори път през последните три месеца. Многократно са изпращани сигнали за проблема до междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

Хората в момента са откъснати от света – нямат достъп до комуникации, да се снабдят с храна е невъзможно. Ако има спешен медицински случай не може да се реагира напомниха от местната власт.

Ганчо Костадинов, секретар на кризисния щаб за бедствия и аварии - община Ардино: "Акцентирахме, че от тук насетне този мост ще бъде многократно заливан при обилни валежи. От тогава нататък имаме 12 преписки, но няма отношение. Пътят е от републиканска пътна мрежа.

- БНТ: Кой трябва да построи мост на това място?

- Приоритет е на областния управител, Областно пътно управление и МРРБ.

Мостът, който създава проблеми, е построен през 60-те години на миналия век. Дублиращото съоръжение издигнато преди 30 години е било отнесено от водата и няма алтернатива за преминаване.

Сали Мюмюн, кмет на село Китница: "Този сезон особено вече четвърти път прелива. Обявяваме бедствено положение, четвърти път обявяваме бедствено положение частично. Така че хората горе-долу са подготвени. Всяка сутрин от района на Русалско за град Кърджали тръгва един пътнически микробус, който вечер се прибира, обаче днес нямахме никаква връзка."

Остава в сила частичното бедствено положение.

#отнесен мост #река Арда

Последвайте ни

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
4
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол
Чете се за: 01:17 мин.
Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура
Чете се за: 01:25 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Учениците и студентите в Бургас ще пътуват за 1 евро на месец в градския транспорт Учениците и студентите в Бургас ще пътуват за 1 евро на месец в градския транспорт
Чете се за: 01:40 мин.
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост 6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните? Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ