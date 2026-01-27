6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост

Започваме със ситуацията в Ардино, защото в района има проблем - шест села са буквално откъснати от света, заради прелялата река Арда, която е заляла моста. Има ли бедстващи хора, осигурен ли е вече някакъв достъп до блокираните?

Частично бедствено положение в община Ардино. Реката заля мост, който е единствена връзка на 6 села със света.

Около 500 души живеят в откъснатите 6 села по данни на местната власт. Издадена е заповед за забрана за движение на превозни средства в критичните участъци за да се гарантира безопасността на хората. Частично бедствено положение се обявява за втори път през последните три месеца. Многократно са изпращани сигнали за проблема до междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

Хората в момента са откъснати от света – нямат достъп до комуникации, да се снабдят с храна е невъзможно. Ако има спешен медицински случай не може да се реагира напомниха от местната власт.

Ганчо Костадинов, секретар на кризисния щаб за бедствия и аварии - община Ардино: "Акцентирахме, че от тук насетне този мост ще бъде многократно заливан при обилни валежи. От тогава нататък имаме 12 преписки, но няма отношение. Пътят е от републиканска пътна мрежа. - БНТ: Кой трябва да построи мост на това място? - Приоритет е на областния управител, Областно пътно управление и МРРБ.

Мостът, който създава проблеми, е построен през 60-те години на миналия век. Дублиращото съоръжение издигнато преди 30 години е било отнесено от водата и няма алтернатива за преминаване.

Сали Мюмюн, кмет на село Китница: "Този сезон особено вече четвърти път прелива. Обявяваме бедствено положение, четвърти път обявяваме бедствено положение частично. Така че хората горе-долу са подготвени. Всяка сутрин от района на Русалско за град Кърджали тръгва един пътнически микробус, който вечер се прибира, обаче днес нямахме никаква връзка."

Остава в сила частичното бедствено положение.