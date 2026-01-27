Радослав Кирилов: Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото

Футболистите на Левски се стремят да вдигнат нивото за пролетния дял от българското първенство по футбол, заяви крилото Радослав Кирилов след прибирането на отбора от подготвителния лагер в Турция.

"Сините" са лидери в класирането на българското първенство със седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец, но трудните мачове за отбора тепърва предстоят и много от тях ще бъдат изиграни през февруари.

Левски се подготвяше в Белек, като през тази година времето в Турция не бе добро и повлия негативно на много от отборите там. Контрола на ЦСКА 1948 дори бе прекъсната на полувремето заради обилен валеж.

"Имаше дни, в които валеше доста дъжд, но теренът издържа и не пропуснахме нито една тренировка, нито една контрола. Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото. Хубавото беше, че ритъмът на игра в контролите се доближаваше до официалните мачове. Нямаме и големи физически проблеми. Имаме страхотен колектив, направихме основа на отбора и се стремим да вдигнем нивото с новите попълнения", заяви Кирилов.

Левски се прибра от Турция с нов футболист в лицето на крилото Армстронг Око-Флекс, който бе привлечен от Ботев Пловдив с трансфер на стойност 300 хиляди евро. Ирландският нападател записа неофициалния си дебют в контролите, а в последната срещу Тренчин носеше главна отговорност и за двата гола при победа с 2:1. "Сините" не са завършили със селекцията, като спряганите за нови са свободният агент Марселино Кареасо и нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа.

"През годините разбрах, че конкуренцията е нещо положително. Око-Флекс е добър футболист и ще помогне на отбора да вдигне нивото. В съблекалнята има изключителен колектив и работим на високо професионално ниво. Радвам се, че съм част от този отбор", продължи Кирилов относно Око-Флекс, който като него играе предимно по крилата.

На Левски му предстои последна контрола за зимата, като тя е насрочена за сряда, 28-и януари, срещу Вихрен Сандански на "Георги Аспарухов". На 3-и февруари "сините" ще срещнат Лудогорец в мач за Суперкупата на България, след което предстои и първият мач за пролетния дял на първенството срещу Ботев Враца. На 11-и февруари Левски отново ще срещне Лудогорец, този път на четвъртфиналите за Купата на България.

"Подготвени сме по най-добрия начин и е хубаво, че се изправяме срещу силен отбор. Преди това обаче имаме още една контрола и след това ще мислим за Лудогорец. В отбора има израстване, но има още много път и трябва да бъдем смирени, да работим", каза още българският национал.

От началото на сезона Кирилов има 25 мача, четири гола и пет асистенции във всички турнири.