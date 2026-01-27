БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Кирилов: Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото

Спорт
Футболистът на Левски сподели очакванията си за предстоящите мачове с Лудогорец и коментира лагера на "сините" в Белек.

Радослав Кирилов
Футболистите на Левски се стремят да вдигнат нивото за пролетния дял от българското първенство по футбол, заяви крилото Радослав Кирилов след прибирането на отбора от подготвителния лагер в Турция.

"Сините" са лидери в класирането на българското първенство със седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец, но трудните мачове за отбора тепърва предстоят и много от тях ще бъдат изиграни през февруари.

Левски се подготвяше в Белек, като през тази година времето в Турция не бе добро и повлия негативно на много от отборите там. Контрола на ЦСКА 1948 дори бе прекъсната на полувремето заради обилен валеж.

"Имаше дни, в които валеше доста дъжд, но теренът издържа и не пропуснахме нито една тренировка, нито една контрола. Ще направим всичко възможно да вдигнем нивото. Хубавото беше, че ритъмът на игра в контролите се доближаваше до официалните мачове. Нямаме и големи физически проблеми. Имаме страхотен колектив, направихме основа на отбора и се стремим да вдигнем нивото с новите попълнения", заяви Кирилов.

Левски се прибра от Турция с нов футболист в лицето на крилото Армстронг Око-Флекс, който бе привлечен от Ботев Пловдив с трансфер на стойност 300 хиляди евро. Ирландският нападател записа неофициалния си дебют в контролите, а в последната срещу Тренчин носеше главна отговорност и за двата гола при победа с 2:1. "Сините" не са завършили със селекцията, като спряганите за нови са свободният агент Марселино Кареасо и нападателят на Локомотив Пловдив Хуан Переа.

"През годините разбрах, че конкуренцията е нещо положително. Око-Флекс е добър футболист и ще помогне на отбора да вдигне нивото. В съблекалнята има изключителен колектив и работим на високо професионално ниво. Радвам се, че съм част от този отбор", продължи Кирилов относно Око-Флекс, който като него играе предимно по крилата.

На Левски му предстои последна контрола за зимата, като тя е насрочена за сряда, 28-и януари, срещу Вихрен Сандански на "Георги Аспарухов". На 3-и февруари "сините" ще срещнат Лудогорец в мач за Суперкупата на България, след което предстои и първият мач за пролетния дял на първенството срещу Ботев Враца. На 11-и февруари Левски отново ще срещне Лудогорец, този път на четвъртфиналите за Купата на България.

"Подготвени сме по най-добрия начин и е хубаво, че се изправяме срещу силен отбор. Преди това обаче имаме още една контрола и след това ще мислим за Лудогорец. В отбора има израстване, но има още много път и трябва да бъдем смирени, да работим", каза още българският национал.

От началото на сезона Кирилов има 25 мача, четири гола и пет асистенции във всички турнири.

