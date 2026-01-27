БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват

Виолета Русенова
Чете се за: 02:57 мин.
Това беше съобщено след заседанието на Координационния център към механизма за еврото в МС

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Още 5 дни можем да се разплащаме едновременно и в левове, и с евро. От 1 февруари остава само единната европейска валута. Процесът по обмяна на парите тече нормално по данни на Координационния център към механизма за еврото и за 3 седмици институциите са установили 71 случая на опити за плащане с фалшиви евробанкноти.

За няколко дни от 16 до 22 януари има нови 23 опита за плащане с фалшиви евробанкноти, включително и т. нар. реквизитни пари. Образувани са 11 досъдебни производства. Институциите увериха в Министерския съвет, че пазарът е наситен с евро, има достатъчно количества и банкноти, и монети, а изтеглянето на българските левове тече с прогресивни темпове.

По последните данни на БНБ на пазара има около 10 милиарда лева, които остават и ще бъдат изтеглени в следващите седмици и месеци. Отправен беше призив хората да не използват "Български пощи" като банки, за да не свършат бързо наличностите в пощите, а в малките населени места, където няма банкови клонове, това са единствените места, където хората могат да обменят парите си.

Институциите отчетоха още, че ако в началото на януари са се получавали по няколко хиляди жалби, сега гражданите сигнализират много по-малко институциите. Стана ясно и, че няма отчетено повишаване на цени

Владимир Иванов, председател на Координационния център към механизма за еврото: "Много се говори във България от гледна точка на това, що то е усещане за скъпо, за пазарно взаимодействие. Нека да бъдем всички по-рационални и да имаме повече информация от гледна точка и на цените, от гледна точка и на валутата, от гледна точка и на всичко, което би могло да стане."

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "200 евро е законно платежно средство, както и 500 евро също трайно запазва стойността си в обращението. Всички търговци трябва да ги приемат."

Коментарът на БНБ дойде след като миналата седмица в репортажи ви показахме случаи на хора, които се опитват да платят с банкнота от 200 евро, но големи магазини им я отказват, но тя е законно платежно средство.

#Координационния център по въвеждане на еврото  #преход към еврото #евробанкноти #фалшиви евробанкноти

