От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Снимка: илюстративна
Преходът от лев към евро навлиза във финалната си фаза. Започва последната седмица, през която ще можем да плащаме и в двете валути. От 1 февруари еврото остава единствената официална валута в страната.

По данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Очакванията са до средата на годината над 90% от стойността на българските банкноти да се обмени в евро.

От централната банка напомнят, че обменят левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс. За улеснение на гражданите касите на БНБ ще работят извънредно в събота на 31 януари.

