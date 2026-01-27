Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение

Близо 68 процента от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение. Заместник-министърът на финансите Методи Методиев припомни, че след 1 февруари официалната валута остава еврото.

"Това обаче не трябва да притеснява нито гражданите, нито бизнеса, тъй като в рамките на месец януари и през първите шест месеца на годината те ще имат възможност да обменят останалите левове без такси и комисионни в търговските банки, в Българската народна банка, както и в пощите – но там, където няма банкови клонове", напомни той.

По думите му процесът ще протече гладко, както е предвидено.

"Това, което предстои, е Националният статистически институт, като държава вече в еврозоната, да бъде задължен да подготвя т. нар. флаш оценки за инфлацията. Още в следващата седмица ще видим каква е оценката, като лично аз не очаквам голяма новина в тази посока", каза Методиев.

Прогнозите на Министерството на финансите показват, че инфлацията ще бъде в рамките на заложеното в нашата есенна макроикономическа прогноза – около 3,5–3,6%, като дори се движи с малко по-добри темпове. За следващата година очакванията са инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, също да отчете леко понижение.

"Очакванията за рязък инфлационен скок в първия месец практически изчезнаха. Не очакваме сериозни сътресения или изненади по тази линия.

Срокът за засилен контрол и двойно етикетиране остава 8 август, както е предвидено в Закона за въвеждане на еврото.