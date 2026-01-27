Линдзи Вон: В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път

Именно в италианския зимен център американката се качи за първи път на подиум в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.
Не мисля, че щях да се завърна на олимпийската сцена, ако домакин на Игрите не беше Кортина. Това разкри легендарната Линзи Вон, която припомни, че именно в италианския зимен център, през далечната 2004 година, се качи за първи път на подиум в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.
"В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път. Там счупих рекорда за най-много победи при жените в Световната купа пред очите на семейството ми. Те рядко могат да присъстват на състезанията ми и за мен това беше много емоционален миг", сподели тя.
За 41-годишната Линзи Вон това ще е пето участие на Зимни олимпийски игри. Американката е шампионка в спускането от форума във Ванкувър през 2010 година, когато печели бронзовото отличие в супергигантския слалом.
"Да имам шанса да се състезавам на тази възраст и след тежката операция на коляното е победа. Фактът, че ще участвам за мен означава толкова много. Всъщност, Кортина ми дава шанс да затворя кръга и да завърша кариерата си на едно от любимите ми места", допълни американката.
Вижте цялото интервю във видеото.