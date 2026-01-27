БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Линдзи Вон: В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Именно в италианския зимен център американката се качи за първи път на подиум в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Линдзи Вон
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Не мисля, че щях да се завърна на олимпийската сцена, ако домакин на Игрите не беше Кортина. Това разкри легендарната Линзи Вон, която припомни, че именно в италианския зимен център, през далечната 2004 година, се качи за първи път на подиум в старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

"В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път. Там счупих рекорда за най-много победи при жените в Световната купа пред очите на семейството ми. Те рядко могат да присъстват на състезанията ми и за мен това беше много емоционален миг", сподели тя.

За 41-годишната Линзи Вон това ще е пето участие на Зимни олимпийски игри. Американката е шампионка в спускането от форума във Ванкувър през 2010 година, когато печели бронзовото отличие в супергигантския слалом.

"Да имам шанса да се състезавам на тази възраст и след тежката операция на коляното е победа. Фактът, че ще участвам за мен означава толкова много. Всъщност, Кортина ми дава шанс да затворя кръга и да завърша кариерата си на едно от любимите ми места", допълни американката.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Линдзи Вон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
4
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
5
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
6
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Видео

Спортни новини 27.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 27.01.2026 г., 12:25 ч.
Брейкът - от улицата до олимпийските игри Брейкът - от улицата до олимпийските игри
Чете се за: 01:22 мин.
Игрите в Торино 2006 и големите шампиони Игрите в Торино 2006 и големите шампиони
Чете се за: 04:27 мин.
Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание Цанко Цанков: Радвам се, че резултатите ми получават широко признание
Чете се за: 02:27 мин.
Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ