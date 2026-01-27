Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със Сърбия и Северна Македония

Втори ден от протеста на превозвачите от Западните балкани .И днес те блокираха границите ни със Сърбия и Северна Македония като част от граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство. Исканията на превозвачите са да отпадне ограничението за престой от 90 дни в рамките на шест месеца на територията на Европейския съюз.

Напълно спокойна е ситуацията на „Калотина“, въпреки че от полунощ блокадата не пропуска камиони и от България към Сърбия. Паричната е, че българските превозвачи бяха предупредени и използват обходни маршрути, най-вече през Румъния. Това удължава престоя им и транспорта с повече от 500-600 км, което повишава разходите им с 10-12 евро на час.

Александър Спасич - Сръбската асоциация на международните превозвачи: "Блокадата е само за превоза на стоки, не искаме да възпрепятстваме превоза на пътници и хората, които минават границите. Казахме минимум 7 дни или ако има някакъв отзвук, някаква гаранция за среща с конкретни предложения за разрешаване на казуса, но е достатъчно също да имаме официален документ, уверение, че нашите шофьори няма да бъдат арестувани, ако останат повече от 90 дни в Шенгенската зона."

На границата със Северна Македония започват да се трупат тежкотоварни автомобили.

Вижте повече в прякото включване на Зоя Велинова.