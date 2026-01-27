БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

В Лвов е поразена енергийна инфраструктура

десетки ранени поредна руска масирана атака одеса
Снимка: БТА
Слушай новината

Войната в Украйна - десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса. Трима души са обявени за издирване. В Лвов е поразена енергийна инфраструктура.

Според специалния пратеник на Русия Кирил Дмитриев, пътят към мира в Украйна е изтеглянето на украинските войски от Донбас. Руската армия контролира около 90% от региона, който включва Донецка и Луганска област.

Президентът Владимир Путин многократно е повтарял, че ако Киев не отстъпи, територията ще бъде завладяна със сила. По данни на руския генерален щаб, само за януари, руснаците са превзели още 500 квадратни километра от Украйна.

Според публикация във "Файненшъл таймс", Съединениете щати са обвързали гаранциите за сигурност с териториални отстъпки от страна на Киев. Вашингтон отрича подобни твърдения.

#масирана руска атака #удари в Одеса #Лвов #войната в Украйна #одеса

Последвайте ни

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
6
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Русия

Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби
Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби
Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на Русия" Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на Русия"
Чете се за: 00:42 мин.
Зеленски: Документът за гаранции от САЩ е 100% готов Зеленски: Документът за гаранции от САЩ е 100% готов
Чете се за: 03:42 мин.
Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин при опит да вземе вейпа си Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин при опит да вземе вейпа си
Чете се за: 00:57 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Коментар на Рая Назарян след консултациите при президента Илияна Йотова
Коментар на Рая Назарян след консултациите при президента Илияна...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП "Капитан Андреево" Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ