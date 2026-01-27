Войната в Украйна - десетки ранени след поредна руска масирана атака срещу Одеса. Трима души са обявени за издирване. В Лвов е поразена енергийна инфраструктура.

Според специалния пратеник на Русия Кирил Дмитриев, пътят към мира в Украйна е изтеглянето на украинските войски от Донбас. Руската армия контролира около 90% от региона, който включва Донецка и Луганска област.

Президентът Владимир Путин многократно е повтарял, че ако Киев не отстъпи, територията ще бъде завладяна със сила. По данни на руския генерален щаб, само за януари, руснаците са превзели още 500 квадратни километра от Украйна.

Според публикация във "Файненшъл таймс", Съединениете щати са обвързали гаранциите за сигурност с териториални отстъпки от страна на Киев. Вашингтон отрича подобни твърдения.