Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина

Куриозен случай в Пловдив. Знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат седем пъти от неизвестен извършител. Мъжът е видян на близки в района камери, а полицията го издирва.

Жителите на район "Западен" вече почти година и половина наблюдават странната поредица от кражби на знака, забраняващ престоя и паркирането на натоварената улица.

„Улицата е една от доста натоварените, в близост имаме голям жилищен комплекс с бизнеси, детска градина и ясла, и при паркиране на автомобили от тази страна разминаването става невъзможно и се блокира движението“, обясни кметът на район "Западен" Тони Стойчева.

От думите ѝ стана ясно, че в общината са получили 7 сигнала, че е откраднат знака. От полицията уточняват, че лицето все още не е установено.

"Очевидно има човек, който има интерес този знак да го няма. Записите са свалени, предадени са, ние сме подали два или три сигнала до полицията, така че има започнало разследване и прокуратурата е сезирана, но все още лицето не е установено", обясни Стойчева.

снимки: БНТ

Преди седмица в района имаше пожар, при който двама възрастни пострадаха, по-късно единият почина, а пожарната много трудно е стигнала до пламъците, заради паркирани автомобили, обясни още кметът.

