ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са исканията на превозвачите?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Втори ден превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина са блокирали граничните пунктове със страни от Шенегенското пространство. Причина за недоволството е европейското правило 90 на 180. Недоволството засяга и българската граница.

На ГКПП "Калотина" няма струпване на тежкотоварни камиони в посока България-Сърбия. От полунощ блокадата вече е в двете посоки – както от Сърбия към България, така и от България към Сърбия и Северна Македония.

Причината да няма колони е, че българските превозвачи са подготвени и използват алтернативни маршрути. Протестът е срещу правилото, което позволява на шофьори от трети страни да пребивават в ЕС до 90 дни в рамките на 6 месеца. По думите им този срок е недостатъчен за международните превози, а след изчерпването му шофьорите са проверявани, задържани и дори депортирани.

Превозвачите настояват за изключение за професионалните шофьори, тъй като, по думите им, те не са туристи. Блокадата е само за товарния транспорт – пътническите превози и леките автомобили преминават безпрепятствено.

Александър Спасич - Сръбската асоциация на международните превозвачи: "Единствената причина е, че нашите шофьори имат лимитиран престой в Шенгенската зона от 180 дни на 90. И за това ние започнахме протестни действия, защото всеки ден имаме задържани шофьори в Европа. Депортирани, все едно са престъпници. Свалят шофьорите от камионите, вкарват ги в арест, снимат ги като терористи и ги изпращат със самолет. А превозното средство остава там и изпращаме друг шофьор от Сърбия да го прибере. Това не е нормално. Затова сме недоволни. Искаме да кажем на Европейската комисия, че ние започнахме този процес преди 15 години. Но от две години насам провеждаме много разговори с Европейската комисия, но без резултати.

И това е вашият отговор. Строги мерки по границите, блокада?

Да, това е крайната мярка, която предприемаме, защото няма нормален отговор, нормално предложение от Европейската комисия. Имаме някои предложения и искаме отново да подновим диалога с Брюксел и Шенгенската зона. Ние просто искаме за професионалните шофьори някакво изключение от този закон, защото, превозвайки стоки в Европейския съюз, не искаме те да бъдат арестувани.

Колко време ще продължи блокадата?

Блокадата е само за превоза на стоки. Не искаме да възпрепятстваме превоза на пътници и хората, които минават границите. Целият внос и износ, целият транспорт от нашите четири страни е спрян. Казахме минимум 7 дни или ако има някакъв отзвук, някаква гаранция за среща с конкретни предложения за разрешаване на казуса. Но е достатъчно също да имаме официален документ, уверение, че нашите шофьори няма да бъдат арестувани, ако останат повече от 90 дни в Шенгенската зона."

Според българските превозвачи, те търпят сериозни финансови загуби заради създадената ситуация, тъй като трябва да използват алтернативни маршрути, преминавайки през Румъния, което удължава с 500–600 км. разстоянието им.

Протестът е планиран да продължи минимум 7 дни или до получаване на ясен ангажимент от Брюксел за диалог и решение.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.

