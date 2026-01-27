Без социални мрежи за деца във Франция

Във Франция - Долната камара на парламента одобри забрана за достъп до социални мрежи на деца и младежи под 15-годишна възраст.



"ЗА" гласуваха 116 депутати, "против" - 23. Сега проектозаконът трябва да бъде одобрен от Сената. Искането за забраната е инициатива на президента Еманюел Макрон, който определи решението на Долната камара като "важна стъпка".

Причина за появата на подобен документ са зачестилите случаи на интернет тормоз и опасностите за психическото състояние на подрастващите, заради прекомерното използване на социалните платформи.

Надеждата е рестрикцията да влезе в сила от следващата учебна година, която във Франция започва на първи септември.



