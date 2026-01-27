БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Илияна Йотова започва днес консултациите за назнаване на служебен премиер. За първата среща на „Дондуков 2“ е поканена председателят на народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа в президентската институция.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената „Домова книга“ попадат Председателят на Народното събрание, Управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и Обмудманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър –председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

БНТ ще ви покажем на живо влизането на Рая Назарян в президентството, както и какво ще каже тя след срещата с Илияна Йотова.

