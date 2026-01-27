Щети за над 1 млрд. евро след бурята в Италия

Италианското правителство обяви извънредно положение в южните райони на страната, ударени от зимни бури и миналата седмица. Властите обещаха бърза финансова помощ за възстановяване на пътищата.

Проливен дъжд, силни ветрове и вълни с височина 9 метра връхлетяха Сицилия, Сардиния и Калабрия. Материалните щети се оценяват на повече от 1 млрд. евро.

Според местни жители навременните предупреждения на гражданската защита преди екстремното време са накарали много хората да останат по домовете си. Това е предотвратило отдаването на човешки жертви или сериозни наранявания.