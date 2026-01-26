БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От полунощ ограничават движението на камиони през три грани пункта на територията на РСМ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
От полунощ е въведено пълно ограничение за преминаването на товарни автомобили през граничните пунктове "Деве Баир", "Делчево" и "Ново село" на територията на Република Северна Македония. Към момента обстановката по границите е спокойна.

Институциите са в готовност, информират от Областна администрация - Благоевград, които поддържат връзка с ОД на МВР - Благоевград, "Гранична полиция" и ангажираните служби.

Водачите на товарни автомобили се информират своевременно с цел недопускане на струпване и напрежение. Блокадата е в сила заради правилото "90/180", което не позволява на международните шофьори от трети страни да работят на територията на Европейския съюз повече от 90 дни в рамките на 180 дни.

