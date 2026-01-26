БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри

Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Българските състезатели в Игрите са седем, като за първи път страната ни постига значим успех на зимни игри.

Италия е за първи път домакин на Олимпийските игри през 1956 г. Ски-курортът Кортина д'Ампецо с население от едва 6500 жители най-после успява да проведе олимпийската надпревара, след като спечеленото домакинство през 1944 г. не се реализира заради Втората световна война, а в кандидатурата си за Игрите през 1952 г. италианското градче губи от Осло.

Над 800 състезатели от 32 държави стартират в най-компактните игри до момента, като най-далечната точка езерото Мизурина, където се провеждат стартовете в кънки бягането, е на едва 15 км от Кортина.

Седем са българските състезатели, като за първи път страната ни постига значим успех на зимни игри.

Георги Димитров се класира 13-ти в слалома, а в тройната комбинация, валидна само за световно първенство, е шести. Петър Попангелов-старши е 15-ти в комбинацията.

Първо българско участие при жените на Мария Димова в ски бягането. Дебют и в маратонското ски бягане на 50 км за Христо Дончев - 26-ти, а заедно със Захарин Грибев са в Топ 50 на 30 км.

За първи път на зимни олимпийски игри стартира отборът на Съветския съюз, който оглавява класацията по медали със седем титли. В хокейната надпревара тимът на Сборная прекъсва канадската хегемония и налага доминация, която с две изключения продължава до 1988-а.

Две титли в кънки бягането печели Евгений Гришин. Финландците Анти Хюваринен и Аулис Келакорпи показват нов аеродинамичен начин на ски скок с ръце прибрани до тялото и печелят злато и сребро.

Голямата звезда на Игрите през 1956-а е австриецът Тони Зайлер, който за първи път в историята печели всички златни медали в алпийските ски.

20-годишният състезател е безкомпромисен във всяка една от дисциплините, в които стартира. Преднината на "светкавицата от Кицбюел" пред сребърните медалисти е между 3,5 и 6 секунди. В рамките на 6 дни той триумфира в гигантския слалом, слалома и спускането, като добавя и световната титла в комбинацията. Чаровният австриец бързо се превръща в звезда, но усмивката му е помрачена от една неосъществена любов. Тони Зайлер се влюбва във французойка, която обаче не остава до него до края на Игрите.

"За съжаление тя си тръгна. Франсин дойде в деня след победата ми в спускането, поздрави ме и ми каза, че трябва да се върне в Париж. Сърцето ми бе разбито на парчета", споделя Зайлер години след това.

Две години след игрите в Кортина, Тони Зайлер печели три златни и един сребърен медал на световното първенство Бад Гащайн. През 1959 г. обаче е принуден да се откаже едва на 23 години, след като аматьорският му статут е оспорен заради факта, че е получил пари за заснемането на филмова роля. Предприемчивият Зайлер развива успешен бизнес със ски екипировка, снима се в 30 филма. През 1999 г. е обявен за най-добрия австрийски спортист на 20 век.

Вижте историята във видеото!

