Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Проливни валежи от дъжд, опасност от наводнения, силен вятър, застудяване, снеговалежи и образуване на снежна покривка - това са акцентите в близките дни.

През нощта валежи от дъжд ще обхванат и Източна България, включително и Черноморието.

По-значителни количества се очакват в крайните южни райони, където ще са придружени и от гръмотевици. В по-голямата част от страната ще продължи да духа временно силен южен вятър, но от северозапад ще започне да прониква по-студен въздух и още през нощта в планинските райони в Западна България, а утре във все повече райони в югозападната половина от страната, дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка.

В Горнотракийската низина и в Източна България валежите ще останат от дъжд. Вятърът почти навсякъде, най-късно по Черноморието, ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще са между 3° и 11°, в София – около 4°. Вечерта валежите ще постепенно ще спират, първо в западните райони.

В планините ще продължи да духа силен и бурен южен вятър. Ще бъде с валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра.

Обилни снеговалежи ще има в масивите от Западна и Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания.

С валежи от дъжд ще бъде в страните от Западна Европа, като в Северна Испания също ще застудява и дъждът там ще премине в сняг. Средиземноморският циклон, причина за валежите и у нас, се изтегля на изток от Балканите и утре ще продължи да вали вечее само в централните и източните райони от полуострова.

У нас през нощта срещу сряда вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но следобед ще започне бързо увеличение на облачността, първо над Западна България, и през нощта срещу четвъртък отново ще завали дъжд, над 1000 метра - сняг.

В четвъртък и петък ще има валежи и от дъжд, и от сняг. В събота ще вали вече главно в Южна България, но ще започне застудяване.

