Законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 15 г. предизвика сблъсък на мнения във Франция

Забрана децата под 15-годишна възраст да имат достъп до социални мрежи, както и забрана за използването на мобилни телефони в гимназиите - това предвижда законопроект, разглеждан днес в Националната асамблея във Франция.

Законопроектът се основава на изследвания, според които алгоритъмът зад платформите за видеосподеляне препоръчва съдържание, опасно за физическото, психическото и моралното развитие на непълнолетните. Сред аргументите в подкрепа на забраната, цитирани от министри и депутати, са случаи на самоубийство при деца след консумиране на видео съдържание, кибертормоз, затруднена концентрация и развиване на зависимост към социалните мрежи.

Граждански организации обаче твърдят, че предложената забрана не атакува истинските проблеми, че няма да доведе до резултат и не предлага безопасна европейска алтернатива за социална мрежа.

Лор Миле, депутат от партията "Заедно за републиката": "Този текст не претендира, че урежда всичко. Но той е насочен към отговорността. Приемайки го, Франция ще направи ясен избор: че поставя защитата на децата над икономическите интереси и че свободата не е безгранична, когато засяга най-уязвимите. Ние ще бъдем първите в Европейския съюз, които ще поставят възрастова граница по толкова ясен и недвусмислен начин." Карина Матиас, възпитател: "Интернет се развива, светът се развива, младите хора се развиват, така че трябва да сме в крак с тях. Това означава, че не можем да им забраним нещо, с което са свикнали и с един замах да им прекратим достъпа. Младите хора трябва да имат алтернатива."

Френският президент Еманюел Макрон настоя за ускорена процедура по приемането на закона, така че той да влезе в сила преди началото на следващата учебна година през септември. За Макрон битката срещу социалните мрежи е част от представата му за независима Европа, в която разговорът за бъдещето не се води от платформи под контрола на американски или китайски компании. Дебатите ще продължат и във френския Сенат.

По темата работи Михаил Иванов, кореспондент в Париж