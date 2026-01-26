БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 15 г. предизвика сблъсък на мнения във Франция

Чете се за: 02:35 мин.
По света
Забрана децата под 15-годишна възраст да имат достъп до социални мрежи, както и забрана за използването на мобилни телефони в гимназиите - това предвижда законопроект, разглеждан днес в Националната асамблея във Франция.

Законопроектът се основава на изследвания, според които алгоритъмът зад платформите за видеосподеляне препоръчва съдържание, опасно за физическото, психическото и моралното развитие на непълнолетните. Сред аргументите в подкрепа на забраната, цитирани от министри и депутати, са случаи на самоубийство при деца след консумиране на видео съдържание, кибертормоз, затруднена концентрация и развиване на зависимост към социалните мрежи.

Граждански организации обаче твърдят, че предложената забрана не атакува истинските проблеми, че няма да доведе до резултат и не предлага безопасна европейска алтернатива за социална мрежа.

Лор Миле, депутат от партията "Заедно за републиката": "Този текст не претендира, че урежда всичко. Но той е насочен към отговорността. Приемайки го, Франция ще направи ясен избор: че поставя защитата на децата над икономическите интереси и че свободата не е безгранична, когато засяга най-уязвимите. Ние ще бъдем първите в Европейския съюз, които ще поставят възрастова граница по толкова ясен и недвусмислен начин."

Карина Матиас, възпитател: "Интернет се развива, светът се развива, младите хора се развиват, така че трябва да сме в крак с тях. Това означава, че не можем да им забраним нещо, с което са свикнали и с един замах да им прекратим достъпа. Младите хора трябва да имат алтернатива."

Френският президент Еманюел Макрон настоя за ускорена процедура по приемането на закона, така че той да влезе в сила преди началото на следващата учебна година през септември. За Макрон битката срещу социалните мрежи е част от представата му за независима Европа, в която разговорът за бъдещето не се води от платформи под контрола на американски или китайски компании. Дебатите ще продължат и във френския Сенат.

По темата работи Михаил Иванов, кореспондент в Париж

