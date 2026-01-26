БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общински съветници с критики към "Топлофикация" след ремонта в "Дружба" 2

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Светозар Костадинов
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В окаян вид са междублоковите пространства в "Дружба" 2 след ремонта на Топлофикация. Тази критика отправиха общински съветници, които настояват зелените площи да бъдат възстановени. От общинското дружество отговориха, че възстановяването се случва поетапно и дори се прави повече от заложеното по договор.

Продължават довършителните дейности по ремонта, който "Топлофикация" започна в края на миналата година. Общински съветници от ПП-ДБ критикуват дружеството за неясния бюджет и неспазените срокове.

Бойко Димитров, председател на групата на МК ПП-ДБ: "Има 200 млн. платени за тръби, тук за ремонта в "Дружба" 2 са платени 60 млн., а в същото време, както подчертахте, има аварии, които не се оправят с месеци. Това е големият проблем - не се управлява добре, изтичат много средства, заради това тя има огромни дългове."

Грети Стефанова, зам.-председател на ПК по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, МК ПП-ДБ: "На каква стойност ще бъде ремонта - 60 млн. и повече. Добре кажете защо как се разпределят тези милиони, за какво - мълчание."

Възстановяването ще приключи в началото на февруари, обясниха за "По света и у нас" от "Топлофикация", защото се извършва поетапно. Допълват, че възстановителните дейности надхвърлят минималните договорни задължения - реновират се алеи, тротоари и прилежащи пространства.

"Възстановителните дейности след ремонта в "Дружба" 2 ще приключат в началото на февруари 2026 г. Те се извършват поетапно и няма как да бъдат реализирани едновременно във всички обекти. В момента в някои от подобектите дейностите са напълно завършени с прилежащите градинки, бордюри, площадки и асфалтирани алеи. В други работата продължава и ще бъде окончателно финализирана до дни, като всички настилки, терени и детски площадки ще бъдат напълно възстановени", посочват от "Топлофикация".

Възстановяването на междублоковите пространства е трябвало да приключи до месец след полагане на тръбите. Това обаче все още продължава.

Граждани и общински съветници питат кога ще бъдат възстановени зелените площи и защо е имало изсичане на дървета?

Любомир: "Нито възстановиха детските площадки, цяла "Дружба" е в кал, страшна мизерия е. Водата в момента, когато се пусне се чака по 5 минути, за да дойде топла вода."

Красимир: "То още нищо не е готово - накрая ще се види."

Красимир Миланов: "Не съм доволен, защото виждате градинките много бавно ги правят. Когато е студено не работят - затова се забавиха."

Обещанието на подизпълнителят е до дни всички карета да бъдат асфалтирани, а строителният отпадък и неизползваните тръби извозени.

Владимир Джавелков, технически ръководител към "Ентрада груп": "Тази седмица, когато няма минусови температури, е възможно да се положи голяма част от асфалтирането, като преди това е направена подготовката за това. Сложени са бордюрите, профилирано е така, че да вече може да бъде извършено."

Снимки: БГНЕС

Премахването на засегнатата дървесна растителност е извършено при наличие на всички необходими разрешителни, казват от дружеството, като през следващия вегетационен период ще бъдат засадени 610 нови фиданки.

#ремонт на "Топлофикация" #Дружба 2 #топлофикация

