Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация

Ако страната ни не ратифицира Хартата на Съвета за мир, България ще може да участва в заседанията му, но няма да има право на вот.



Това е записано в самия документ. В глава 11 е описано как временно да се прилага подписаната вече Харта.

Според текста тя може да бъде подписана и от президент, от премиер, от външен министър или просто от официално лице.

С подписа присъединилата се държава трябва да спазва клаузите в Хартата, освен ако не уведоми председателя на Съвета - Доналд Тръмп, че това е невъзможно.