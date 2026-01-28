Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва срещи за назначаване на служебен премиер с лицата от списъка, които са определени в Конституцията. Утре на "Дондуков" 2 първа е поканена председателят на Народното събрание Рая Назарян. Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. Половината от тях вече са дали знаци, че няма да приемат предложение да оглавят служебното правителство.

Какво предстои и кога е възможно да имаме служебен кабинет?

Първата среща е с Рая Назарян, председател на 51-вото Народно събрание. Тя е от тези, които предварително заявиха, че няма да поемат ангажимент да съставят служебен кабинет. Аргументът на Назарян е, че тя е ярка политическа фигура, а страната в момента се нуждае от премиер, който не е политически обвързан.

Другите, с които Илияна Йотова предстои да се срещне, са управителят на БНБ Димитър Радев и подуправителите Андрей Гюров, Петър Чобанов и Радослав Миленков. При предишни назначавания на служебни правителства и четиримата са отказвали. Преди няколко месеца, за да отговарят на изискванията на ЕЦБ за независимост, депутатите приеха промени в Закона за БНБ, според които, ако някой от ръководителите на Националната банка приеме да стане служебен премиер, трябва да подаде оставка от поста, който заема в БНБ.

В списъка са омбудсманът Велислава Делчева и нейният заместник Мария Филипова. Делчева също заяви, че няма да приеме поста с аргумента, че общественият защитник няма място в изпълнителната власт. Има трима и от Сметната палата - това са председателят Димитър Главчев, който вече два пъти беше служебен министър-председател, и неговите заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Следва служебният кабинет да бъде представен по време на консултации с представители на парламентарните групи и издаване на Указ за назначаване на правителството, ако държавният глава няма забележки по неговия състав и за насрочване на избори в срок до 60 дни.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Графикът за срещите е почти готов. Той ще ви бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание госпожа Назарян, стриктно ще следвам Конституцията, така както винаги е правила президентската институция и не само защото така са подредени длъжностите, с които трябва да се срещна, но това е като жест от голямото ми уважение към Народното събрание като парламентарна република. По нататък ще се срещнем и с другите институции - какво очаквам от тях? Очаквам един задълбочен разговор и независимо, че всеки може да споделя пред медиите, искам да чуя и от тях аргументите, с които отказват. Още повече, че една част от тях всъщност са гласували за тези поправки в Конституцията и бих искала да зная защо предрешават това, за което самите те са подкрепили и предлагали. Така или иначе се надявам на един много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е преди всичко нормални честни избори по правилата, за да можем поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес. В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо от това дали съм съгласна с тези поправки, как ги оценявам в Конституцията, този процес да бъде формален."

Снимки: БТА

За да бъдат изборите на 5 април, би трябвало най-късно следващия вторник съставът на кабинета да е ясен. При положение, че срещите с потенциалните кандидати започват утре, едва ли до 4 февруари ще има кабинет. 12 април е Великден, т.е. с висока степен на вероятност вече можем да предположим, че предсрочните избори ще бъдат на 19 април, а яснота за служебния кабинет ще имаме в средата на февруари.

От днес в администрацията на новия президент има и нов началник на кабинета на президента, това е Надя Младенова, която беше началник на кабинета на Илияна Йотова като вицепрезидент. От сайта на държавния глава става ясно още, че голяма част от досегашните секретари на президента вече са освободени. Останали са само трима - Руси Иванов - секретар по външна политика, Николай Копринков - по вътрешна политика, и Христо Алексиев - секретар по икономика. Пламен Узунов вече не е сред съветническия екип на държавния глава.