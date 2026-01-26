Световно първенство по ледено изкуство в Италия

Близо до италианския град Милано се проведе Световното първенство по ледено изкуство 2026, част от подготовката за Зимните олимпийски игри. Участваха скулптори от много страни, които превърнаха огромни блокове лед в красиви фигури.

Журито оценяваше както качеството, така и оригиналността на скулптурите. Един от артистите създаде скулптура на две риби, символизиращи приятелството между Италия и Китай. Събитието демонстрира как изкуството може да събира хората.

Най-добрите участници ще бъдат поканени на известния Леден фестивал в Китай.