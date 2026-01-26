Станимир Стоилов и Гьозтепе спряха Фенербахче в Истанбул

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна престижно равенство 1:1 при гостуването си на Фенербахче в турското първенство. Това е втори път през сезона, когато Гьозтепе спира Фенербахче, след като през есента завършиха 0:0.

Фенербахче поведе с 1:0 след гол на Нене в 17-та минута, но бразилецът Жандерсон изравни седем минути по-късно.

Точката позволи на отбора на Стоилов да се задържи на четвърто място в класирането, което дава право на участие в квалификациите на Лигата на конференциите. Лидерът е Галатасарай с 46 точки.