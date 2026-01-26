БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Осем артисти продължават напред в националната селекция за „Евровизия“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

8 артисти продължават напред в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия“. Те бяха определени в предаване на живо късно снощи след гласуване на професионално жури и зрители.

Близо 3-часов музикален спектакъл, изпълнен с вълнение и блясък. В края на вечерта най-много гласове събра Дара и така тя победи в първия етап на националната селекция.

Втора в класацията остана Михаела Маринова, следвана от Молец, Прея и Мона, която спечели вота на зрителите. Керана и Космонавтите също продължават към втория етап. А заради равен брой точки на Роксана и Innerglow, следващата събота в надпреварата ще участват 8, а не предварително заявените 7 изпълнители.

На втория етап от селекцията следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и победителят - отново чрез вот и на зрители, и на жури.

Във финалната фаза през февруари победителят ще изпълни на живо по БНТ три песни, написани специално за конкурса. Отново зрители и жури ще определят песента, с която страната ни ще се представи на „Евровизия“ във Виена през май.

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка
6
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: У нас

Абитуриенти поканиха класната си на бала от театралната сцена
Абитуриенти поканиха класната си на бала от театралната сцена
Историята на първата българска банкнота Историята на първата българска банкнота
Чете се за: 00:30 мин.
БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 26.01.2026 г. Новините 26.01.2026 г.
Чете се за: 03:10 мин.
Учениците в Пловдив минават онлайн заради грипна епидемия Учениците в Пловдив минават онлайн заради грипна епидемия
Чете се за: 00:40 мин.
Стипендии и конкурси отварят път за развитие на млади хора с идеи Стипендии и конкурси отварят път за развитие на млади хора с идеи
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ