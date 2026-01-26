Осем артисти продължават напред в националната селекция за „Евровизия“

8 артисти продължават напред в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия“. Те бяха определени в предаване на живо късно снощи след гласуване на професионално жури и зрители.

Близо 3-часов музикален спектакъл, изпълнен с вълнение и блясък. В края на вечерта най-много гласове събра Дара и така тя победи в първия етап на националната селекция.

Втора в класацията остана Михаела Маринова, следвана от Молец, Прея и Мона, която спечели вота на зрителите. Керана и Космонавтите също продължават към втория етап. А заради равен брой точки на Роксана и Innerglow, следващата събота в надпреварата ще участват 8, а не предварително заявените 7 изпълнители.

На втория етап от селекцията следващата събота осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и победителят - отново чрез вот и на зрители, и на жури.

Във финалната фаза през февруари победителят ще изпълни на живо по БНТ три песни, написани специално за конкурса. Отново зрители и жури ще определят песента, с която страната ни ще се представи на „Евровизия“ във Виена през май.