БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новините 26.01.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро

Остават шест дни, в които можем да използваме лева. От 1 февруари еврото става единствената официална валута в страната. 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Оставащите могат да бъдат обменени в БНБ.

Историята на първата българска банкнота

Ще ви покажем първата българска банкнота. Тя е отпечатана на 1 август 1885 г. и се съхранява в историческия музей в Габрово. Номиналът ѝ е 20 лева и е с уникалния сериен номер 000001.

Зимна буря скова САЩ, над 800 000 души са без ток

Синоптиците предупреждават за обилни валежи в България, обявен е жълт код за 8 области. А зимна буря скова Съединените щати, отменени са десетки хиляди полети.

Осем артисти продължават напред в националната селекция за „Евровизия“

8 артисти продължават напред в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия“. Те бяха определени в предаване на живо късно снощи след гласуване на професионално жури и зрители.

Абитуриенти поканиха класната си на бала от театралната сцена

Нестандартна покана за бал. В следващия репортаж ще ви покажем как абитуриенти от Бургас демонстрираха любов и благодарност към класната си.

Кравата Вероника, която изненада учените със своята интелигентност

В Алпите, близо до италианския град Милано, живее крава на име Вероника, която изненада учените със своята интелигентност. Тя използва метла, за да се чеше на труднодостъпни места, нещо много рядко за животните.

Фестивалът на фенерите озари нощното небе в Китай

Феерия от светлини озари нощното небе в китайския град Зигонг, провинция Съчуан, за началото на Фестивала на фенерите. Фестивалът е част от тържествата за посрещането на китайската Нова година на 17 февруари, която ще бъде Годината на Огнения кон.

СПОРТ

Станимир Стоилов и Гьозтепе спряха Фенербахче в Истанбул

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна престижно равенство 1:1 при гостуването си на Фенербахче в турското първенство. Това е втори път през сезона, когато Гьозтепе спира Фенербахче, след като през есента завършиха 0:0.

Световно първенство по ледено изкуство в Италия

Близо до италианския град Милано се проведе Световното първенство по ледено изкуство 2026, част от подготовката за Зимните олимпийски игри. Участваха скулптори от много страни, които превърнаха огромни блокове лед в красиви фигури.

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка
6
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: По света

Фестивалът на фенерите озари нощното небе в Китай
Фестивалът на фенерите озари нощното небе в Китай
Кравата Вероника, която изненада учените със своята интелигентност Кравата Вероника, която изненада учените със своята интелигентност
Чете се за: 00:35 мин.
Зимна буря скова САЩ, над 800 000 души са без ток Зимна буря скова САЩ, над 800 000 души са без ток
Чете се за: 00:40 мин.
700 хъскита в снежна надпревара в Чехия 700 хъскита в снежна надпревара в Чехия
Чете се за: 01:07 мин.
Хотел и параклис от лед отвориха врати в Япония Хотел и параклис от лед отвориха врати в Япония
Чете се за: 01:05 мин.
Животът на Земята се е върнал изненадващо бързо след динозаврите Животът на Земята се е върнал изненадващо бързо след динозаврите
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ