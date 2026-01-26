Новините 26.01.2026 г.

Акценти за деня:

БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро

Остават шест дни, в които можем да използваме лева. От 1 февруари еврото става единствената официална валута в страната. 67% от левовете вече са изтеглени от обращение. Оставащите могат да бъдат обменени в БНБ.

Историята на първата българска банкнота

Ще ви покажем първата българска банкнота. Тя е отпечатана на 1 август 1885 г. и се съхранява в историческия музей в Габрово. Номиналът ѝ е 20 лева и е с уникалния сериен номер 000001.

Зимна буря скова САЩ, над 800 000 души са без ток

Синоптиците предупреждават за обилни валежи в България, обявен е жълт код за 8 области. А зимна буря скова Съединените щати, отменени са десетки хиляди полети.

Осем артисти продължават напред в националната селекция за „Евровизия“

8 артисти продължават напред в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия“. Те бяха определени в предаване на живо късно снощи след гласуване на професионално жури и зрители.

Абитуриенти поканиха класната си на бала от театралната сцена

Нестандартна покана за бал. В следващия репортаж ще ви покажем как абитуриенти от Бургас демонстрираха любов и благодарност към класната си.

Кравата Вероника, която изненада учените със своята интелигентност

В Алпите, близо до италианския град Милано, живее крава на име Вероника, която изненада учените със своята интелигентност. Тя използва метла, за да се чеше на труднодостъпни места, нещо много рядко за животните.

Фестивалът на фенерите озари нощното небе в Китай

Феерия от светлини озари нощното небе в китайския град Зигонг, провинция Съчуан, за началото на Фестивала на фенерите. Фестивалът е част от тържествата за посрещането на китайската Нова година на 17 февруари, която ще бъде Годината на Огнения кон.

СПОРТ

Станимир Стоилов и Гьозтепе спряха Фенербахче в Истанбул

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе постигна престижно равенство 1:1 при гостуването си на Фенербахче в турското първенство. Това е втори път през сезона, когато Гьозтепе спира Фенербахче, след като през есента завършиха 0:0.

Световно първенство по ледено изкуство в Италия

Близо до италианския град Милано се проведе Световното първенство по ледено изкуство 2026, част от подготовката за Зимните олимпийски игри. Участваха скулптори от много страни, които превърнаха огромни блокове лед в красиви фигури.