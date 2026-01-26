Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева

Обирът от златарския щанд е направен през месец май миналата година
Софийската градска прокуратура привлече трима обвиняеми за грабеж от златарско ателие през месец май миналата година.
Тогава тримата маскирани обирджии с крадена кола спрели пред ателието. Двама от тях нахлули с чукове, заплашили магазинерката и започнали да трошат витрините и да вземат златните накити. Третият пазел на вратата на ателието, за да не влиза никой отвън.
Преди няколко дни тримата обирджии са задържани, като на двама са повдигнати мерки за неотклонение "задържане под стража". Все още не са открити всички бижута, откраднати от ателието, чиято стойност е над 341 000 лева.
Десислава Петрова, зам. градски прокурор на София: "Общото количество на отнетите бижута, представляващи различни по вид златни накити, от 14-каратово злато с различни камъни, с които са инкрустирани, е на стойност над 340 000 лева, и количество близо 1800 грама.
главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Интересното е, че в хода на претърсванията и изземванията на адресите на извършителите установихме подготвени предварително за пътуване в Кралство Испания куфари, най-вероятно, за да извършат и там подобен тип дейности - атрибути като маски, качулки и други пособия касаещи подобен тип кражби."