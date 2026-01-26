Заловиха група, откраднала злато и златни бижута за над 340 000 лева

Софийската градска прокуратура привлече трима обвиняеми за грабеж от златарско ателие през месец май миналата година.

Тогава тримата маскирани обирджии с крадена кола спрели пред ателието. Двама от тях нахлули с чукове, заплашили магазинерката и започнали да трошат витрините и да вземат златните накити. Третият пазел на вратата на ателието, за да не влиза никой отвън.

Преди няколко дни тримата обирджии са задържани, като на двама са повдигнати мерки за неотклонение "задържане под стража". Все още не са открити всички бижута, откраднати от ателието, чиято стойност е над 341 000 лева.