Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме промяната"

Кирил Петков няма да участва в листите на "Продължаваме промяната" на предстоящите предсрочни парламентарни избори, стана ясно днес от изказване на Николай Денков.

Преди това от социалните мрежи се разбра и че Лена Бориславова също няма да е кандидат-депутат от "Продължаваме промяната", тъй като започва нов проект. Петков също работи по други проекти, каза зам.- председателят на партията.