Кирил Петков няма да е част от листите на "Продължаваме промяната"

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Това стана ясно от изказване на Николай Денков

кирил петков продължа бия осветлявам всяка схема правителството
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Кирил Петков няма да участва в листите на "Продължаваме промяната" на предстоящите предсрочни парламентарни избори, стана ясно днес от изказване на Николай Денков.

Преди това от социалните мрежи се разбра и че Лена Бориславова също няма да е кандидат-депутат от "Продължаваме промяната", тъй като започва нов проект. Петков също работи по други проекти, каза зам.- председателят на партията.

Николай Денков, зам.- председател на ПП: Той е в ПП и всъщност има доста сериозно влияние. Той е член на НС, по важните въпроси се чуваме, изказва мнения. Във листи, не, той не е заявил желание да бъде в листите, тъй като и той работи по други проекти.

