Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Ще се изтеглят ли имиграционни сили от Минесота

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Ще се превърне ли в реална точка на пречупване втората стрелба на имиграционните служби в американския щат Минесота, при която загина 37-годишен мъж и докъде ще стигне противопоставянето между щатските и федералните власти. Президентът Доналд Тръмп обяви, че изпраща Том Хоман - директора на имиграционните и митническите служби в Минесота, а по-рано намекна, че е възможно имиграционните да се изтеглят от щата. Все повече републиканци настояват за независимо разследване на стрелбата.

"Имиграционните служби вън!" - това е се чува по време на хокеен мач в Сейнт Пол, щата Минесота. Стрелбата в Минеаполис - друг град в щата, отеква навсякъде. Бденията в памет на застреляния 37-годишен Алекс Прити продължават. Продължават и протестите с искане имиграционните служби да напуснат Минесота.

Феликс Джонсън, жител на Минеаполис: "Това е третият протест в живота ми. Не съм такъв, следя нещата, пиша онлайн. Но този път усещането ми беше, че трябва да дойда."

Хиляди демонстрираха в ледения неделен ден. Стигна се до сблъсъци. Коренно различни са версиите на федералните и щатските власти за инцидента - едните твърдят, че Прети е размахвал пистолет, а другите, че не е заплашвал с огнестрелно оръжие и е застрелян, след като вече е разоръжен. От видеозапис също се вижда, че няма заплаха за имиграционните с оръжие. Съдия от щата Минесота ще се произнесе по законността на действията на имиграционните служители - около 2 000 на брой. По информация на началника на полицията в Минеаполис, на местните разследващи органи е отказан достъп до мястото на стрелбата. Президентът Доналд Тръмп твърди, че в щата, където има огромно сомалийски малцинство, има злоупотреба с милиарди за социални помощи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Отделно, в момента се провежда мащабно разследване по отношение на мащабната измама със социални помощи за над 20 милиарда долара в Минесота и щатът отчасти е отговорен за насилствените протести по улиците."

В интервю за "Уолстрийт джърнъл" обаче Тръмп обещава, че всичко ще бъде подробно проучено и ще има конкретни заключения.

С послания излязоха и двама от емблематичните президенти от Демократическата партия - Барак Обама и Бил Клинтън. По думите им Белият дом утвърждава култура на безнаказаност. С искане за разселдване излизат и все повече републиканци - с позиции излязоха републикански сенатори от Пенсилвания, Небраска, Аляска, Северна Каролина.

Том Тилис, сенатор от Северна Каролина: "Трябва да има задълбочено и безпристрастно разследване на вчерашната стрелба в Минеаполис - основен стандарт, който правоохранителните органи и американският народ очакват след всяка стрелба, в която е замесен служител. За този конкретен инцидент това изисква сътрудничество и прозрачност между федералните, щатските и местните правоохранителни органи."

Според местното законодателство Минесота не е щат-убежище, но през август президентската администрация я включи в списък с щати, изискващи повишено внимание за имиграцията. В т.нар. щати-убежище е ограничено взаимодействието между местните и федералните правоохранителни органи. Според анализатори включването на Минесота в този списък е политически мотивирано.

#стрелба в Минеаполис #Минесота

