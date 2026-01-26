БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха американците да демонстрират открито недоволството си

Ива Стойкова
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Остри реакции в Съединените щати след смъртта на здравен служител, застрелян от федерални агенти в Минеаполис. Двама бивши президенти призоваха американците да демонстрират открито недоволството си. Доналд Тръмп обвини демократите за събитията. От началото на месеца това е вторият случай на застрелян от имиграционни служители американски гражданин.

Жители на Минеаполис се събраха на мястото, където беше убит 37-годишният Алекс Прити, за да му отдадат почит. Мъжът беше прострелян фатално по-малко от три седмици, след като в същия град служители на имиграционната служба застреляха също 37-годишната Рене Гуд.

Според министерството на вътрешната сигурност при втория случай федералните агенти са действали при самозащита, след като Прити се приближил към тях въоръжен. На видеозаписи обаче се вижда, че жертвата държи в ръка мобилен телефон, а не оръжие. Освен това Прити е имал разрешително законно да носи оръжие в себе си.

Губернаторът на щата Тим Уолц призова Доналд Тръмп да изтегли разположените в Минеаполис служители на имиграционната служба, но началникът на граничната патрулна служба Грег Бовино обяви, че те остават. Бовино и министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем обвиниха Прити, че обиждал агентите и възпрепятствал тяхната работа.

Грег Бовино, началник на граничната патрулна служба на САЩ: "Мисията ни продължава с пълна сила тук, в Минеаполис, въпреки вчерашната трагедия, която можеше да бъде предотвратена, ако хората бяха направили по-добър избор. Когато решиш да слушаш политик, т.нар. журналист или обществен лидер, който сипе клевети по адрес на правоохранителните органи, този избор има последствия и вчера видяхме точно това".

Президентът на Съединените щати защити действията на администрацията си.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трагично е, че двама американски граждани загубиха живота си в резултат на хаоса, предизвикан от демократите".

Бившите президенти демократи на Съединените щати Барак Обама и Бил Клинтън призоваха американците да защитават своите ценности.

снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Барак Обама, президент на САЩ (2009 - 2017 г.): "Убийството на Алекс Прити е сърцераздирателна трагедия. Тя трябва подейства като пробуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация все повече са атакувани“.

Бил Клинтън, президент на САЩ (1993 - 2001 г.): "През целия си живот се изправяме пред само няколко момента, през които взетите решения и предприетите действия предопределят историята ни за години напред. Това е един от тези моменти".

Смъртта на Прити, който е работел като медицинска сестра в болница за ветерани, даде нов импулс на протестите в Минеаполис и други американски градове срещу операцията на федералните власти срещу нелегалната миграция.

