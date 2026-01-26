БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Грандиозен парад в Индия по случай Деня на републиката (СНИМКИ)

Ива Стойкова
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща присъстваха на зрелищния парад в Делхи

Снимка: ЕПА/БГНЕС
ЕС е почетният гост на тазгодишните тържества по случай Деня на републиката в Индия.

Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща присъстваха на зрелищен парад в Делхи.

Пехотинци, войници на коне и камили, различни видове военни машини, ракети, дронове и самолети преминаха тържествено по време на парада в индийската столица.

В Деня на републиката Индия отбелязва годишнината от приемането на сегашната конституция през 1950 г., три години след независимостта от Британската империя.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

#Деня на републиката #Индия #военен парад

