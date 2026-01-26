БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Психическият тормоз е много по-тежък от физическите наранявания, каза майката на пострадалото момиче

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден случай на насилие между ученици, този път в центъра на Благоевград, предизвика обществено възмущение. Случаят стана известен след разпространението на видеоклип в социалните мрежи, на който се вижда агресия между две момичета.

Инцидентът е станал на 19 януари в района на Стария мол в града.

"Моето дете е било вътре, след което е било извикано от въпросното момиче отвън и директно са започнали юмруци в лицето. След това – колена в главата", разказа в "Денята започва" майката на пострадалото момиче Миглена Бумбарова.

По думите ѝ са извадени медицински документи от съдебен лекар:

"Нараняванията са синина на окото, рани в устата, но за щастие физически всичко отминава. Психическият тормоз обаче е много тежък."

След инцидента майката е подала сигнали до полицията, прокуратурата и отдел "Закрила на детето":

"В закрила на детето описаха всичко, което се е случило, и ни назначиха психолог, който да работи с моето дете, за да не ескалират нещата."

По информация на майката и другото момиче също ще бъде насочено към психолог, тъй като и преди е имало подобни случаи:

"Миналото лято отново няколко родители излязохме пред камера заради същото дете. Едно и също. И тогава, и сега бие деца. Знам, че бие деца и за пари по улиците."

Според майката на пострадалото момиче има и други жертви, но повечето деца си мълчат от страх:

"Имало е и преди случаи с моето дете, но не е стигало до гласност, защото тя мълчи. Страх ги е. И не само нея – всички други деца ги е страх и мълчат. Но има много потърпевши."

Двете момичета учат в едно училище, но не са в един клас. Нападналото момиче е по-малко с две години. Случаят е станал известен в училището едва след разпространението на видеото.

"Психологът на училището ми се обади и ми разказа какво се е случило. Благодарение на него аз разбрах. Говорят с моето дете – психологът, учителите", каза още майката.

По думите ѝ се обсъжда преместването на нападналото момиче в друго училище заради други инциденти. Майката на пострадалото дете не е разговаряла лично с родителите на другото момиче:

"Моят съпруг се свърза с бащата ѝ. Той се извини, не толерира поведението ѝ и го осъжда."

По информация на семейството момичето е тренирало бойни спортове. Майката признава, че се страхува за сигурността на детето си, но дава гласност с надеждата насилието да спре.

Екипът ни се свърза и с майката на момичето, проявило агресия. Тя заяви, че не оправдава поведението на дъщеря си, осъжда го и разговаря с нея, като обяснява, че проблемите не се решават с агресия, а с разговори.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#агресия между ученици #Благоевград #бой между ученички

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
5
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
5
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо
Масови глоби за паркиране в Пловдив – над 50 автомобила са санкционирани изненадващо
Предпазната каска и бързата реакция на ПСС са спасили живота на сноубордистката Предпазната каска и бързата реакция на ПСС са спасили живота на сноубордистката
Чете се за: 04:35 мин.
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката 9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
Транспортни блокади по западната ни граница Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия
Чете се за: 01:02 мин.
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю в подкрепа на онкоболни жени Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю в подкрепа на онкоболни жени
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок Георг Георгиев за присъединяването към Съвета за мир: За ратификацията няма срок
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите Николай Денков, ПП-ДБ: Коалиционните правила трябва да са ясни, за да има доверие у избирателите
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива Делян Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
От лев към евро – последна седмица плащаме и с двете валути
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почит към застреляния 37-годишен мъж в Минеаполис
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ