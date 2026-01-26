Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград

Пореден случай на насилие между ученици, този път в центъра на Благоевград, предизвика обществено възмущение. Случаят стана известен след разпространението на видеоклип в социалните мрежи, на който се вижда агресия между две момичета.

Инцидентът е станал на 19 януари в района на Стария мол в града.

"Моето дете е било вътре, след което е било извикано от въпросното момиче отвън и директно са започнали юмруци в лицето. След това – колена в главата", разказа в "Денята започва" майката на пострадалото момиче Миглена Бумбарова.

По думите ѝ са извадени медицински документи от съдебен лекар:

"Нараняванията са синина на окото, рани в устата, но за щастие физически всичко отминава. Психическият тормоз обаче е много тежък."

След инцидента майката е подала сигнали до полицията, прокуратурата и отдел "Закрила на детето":

"В закрила на детето описаха всичко, което се е случило, и ни назначиха психолог, който да работи с моето дете, за да не ескалират нещата."

По информация на майката и другото момиче също ще бъде насочено към психолог, тъй като и преди е имало подобни случаи:

"Миналото лято отново няколко родители излязохме пред камера заради същото дете. Едно и също. И тогава, и сега бие деца. Знам, че бие деца и за пари по улиците."

Според майката на пострадалото момиче има и други жертви, но повечето деца си мълчат от страх:

"Имало е и преди случаи с моето дете, но не е стигало до гласност, защото тя мълчи. Страх ги е. И не само нея – всички други деца ги е страх и мълчат. Но има много потърпевши."

Двете момичета учат в едно училище, но не са в един клас. Нападналото момиче е по-малко с две години. Случаят е станал известен в училището едва след разпространението на видеото.

"Психологът на училището ми се обади и ми разказа какво се е случило. Благодарение на него аз разбрах. Говорят с моето дете – психологът, учителите", каза още майката.

По думите ѝ се обсъжда преместването на нападналото момиче в друго училище заради други инциденти. Майката на пострадалото дете не е разговаряла лично с родителите на другото момиче:

"Моят съпруг се свърза с бащата ѝ. Той се извини, не толерира поведението ѝ и го осъжда."

По информация на семейството момичето е тренирало бойни спортове. Майката признава, че се страхува за сигурността на детето си, но дава гласност с надеждата насилието да спре.

Екипът ни се свърза и с майката на момичето, проявило агресия. Тя заяви, че не оправдава поведението на дъщеря си, осъжда го и разговаря с нея, като обяснява, че проблемите не се решават с агресия, а с разговори.

