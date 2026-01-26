Затопляне и средиземноморски циклони носят нови валежи през седмицата

Температурите тази сутрин са положителни почти навсякъде в страната. Малки изключения има в Северозападна България, където стойностите са до минус 1–2 градуса, което създава предпоставки за поледици. Там отново има опасност от поледици, тъй като каквото капне ще заледява при тези температури, малко под нулата, обясни в студиото на "Денят започва" синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.

По данни на НИМХ януари до момента се характеризира със значителни температурни разлики между Северна и Южна България.

"Когато погледнем обобщението на месеца до тук, Северна България е с температури под нормата в доста райони, докато в Южна България, с изключение на крайните югозападни райони, температурите са над нормите", обясни тя.

В долината на Струма тази сутрин температурите надхвърлят 10 градуса, а по Черноморието са между 8 и 10 градуса. Заради южния вятър по-топло е и в части от Източна България и Предбалкана. Значителни количества валежи са отчетени в Западна и Южна България, като на места те са 3-4-5 пъти над климатичната норма.

"Много дъжд е валял в Родопите, а на места и сняг. За разлика от това, в голяма част от Горнотракийската низина количествата остават незначителни", каза Стойчева.

В Югозападна България вече са измерени между 15 и 25 литра на квадратен метър.

През седмицата страната ще бъде повлияна от поредица средиземноморски циклони.

"Тази седмица ще имаме три обстановки с преминаващи средиземноморски вихри, които ще носят валежи в страната", предупреди Анастасия Стойчева.

Най-значителни ще бъдат валежите в Югозападна България и Рило-Родопската област, където се очакват между 50 и 100 литра на квадратен метър за денонощие.

"Това е поредната порция валежи, които най-вероятно ще донесат проблеми в Родопите."

Дъждът ще преминава в сняг над 1500–1600 метра, а с понижението на температурите по-късно днес снеговалежи се очакват и в планините.

След отминаването на първия циклон, ще нахлуе по-студен въздух, а в сряда се очаква временно спиране на валежите. Към края на седмицата отново предстои нова валежна обстановка.

"Началото на февруари се очертава да бъде относително топло за сезона, но с повече валежи", каза още Стойчева.

Синоптиците напомнят, че зимните условия са нормални за сезона и не бива всяка валежна обстановка да се възприема като бедствие, при условие че се следи информацията и се спазват предупрежденията.

