Предупреждения за значителни валежи и поледици са в сила днес

Ще бъде облачно и дъждовно. Минималните температури ще са между минус 1° и 9°, в София - около 2°. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали слаб дъжд, ще има условия и за поледици. Значителни валежи се очакват в Южна България, а в областите Смолян и Кърджали, предупреждението е от втора степен - оранжев код. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната.

В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще бъде по-топло от обичайното за първия месец от годината. Максималните температури ще бъдат - между 9° и 14°, по-ниски ще останат температурите в Северозападна България и високите западни полета, в София - около 7°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури на морския бряг ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 5° - 8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3 - 4 бала, а по южното 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони.

В сряда сутринта ще е по-студено, с минимални температури близки до нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат. Преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони ще бъде слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък в западните райони отново ще завали дъжд.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с валежи от дъжд. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има в четвъртък на места в Южна, а в петък - в Северна България.