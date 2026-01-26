БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предупреждения за значителни валежи и поледици са в сила днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде облачно и дъждовно. Минималните температури ще са между минус 1° и 9°, в София - около 2°. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали слаб дъжд, ще има условия и за поледици. Значителни валежи се очакват в Южна България, а в областите Смолян и Кърджали, предупреждението е от втора степен - оранжев код. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната.

В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще бъде по-топло от обичайното за първия месец от годината. Максималните температури ще бъдат - между 9° и 14°, по-ниски ще останат температурите в Северозападна България и високите западни полета, в София - около 7°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури на морския бряг ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 5° - 8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3 - 4 бала, а по южното 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони.

В сряда сутринта ще е по-студено, с минимални температури близки до нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат. Преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони ще бъде слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък в западните райони отново ще завали дъжд.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с валежи от дъжд. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има в четвъртък на места в Южна, а в петък - в Северна България.

#значителни валежи #времето #поледици #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Времето

Валежите ще спрат, но само за ден
Валежите ще спрат, но само за ден
Валежите от дъжд и сняг продължават Валежите от дъжд и сняг продължават
Чете се за: 01:57 мин.
Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения
Чете се за: 03:07 мин.
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
7086
Чете се за: 02:40 мин.
Жълт код: Дъжд, сняг и виелици във вторник Жълт код: Дъжд, сняг и виелици във вторник
Чете се за: 02:47 мин.
Затопляне и средиземноморски циклони носят нови валежи през седмицата Затопляне и средиземноморски циклони носят нови валежи през седмицата
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ