Франция задържа предполагаем танкер от "сенчестия флот на Русия"

Предполагаем танкер на руския сенчест флот пусна котва във френско пристанище, след като беше задържан от френската брегова охрана.



Петролният танкер „Гринч“ е тръгнал от руското пристанище "Мурманск" и е задържан в Средиземно море по подозрения за плаване под фалшив флаг с цел да се заобиколят санкциите срещу руския петрол.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че корабът е задържан в международни води и че се води разследване.

Прокуратурата в Марсилия съобщи, че капитанът и екипажът, които са арестувани, са с индийско гражданство.