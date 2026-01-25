БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Димитров: Темата с Око-Флекс е приключена

Български футбол
Ботев се прибра у дома след лагера в Турция.

Димитър Димитров
Темата с избягалия в Левски Армстронг Око-Флекс е приключена. Това заяви треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров при прибирането на тима от Турция. Лошите метеорологични условия принудиха „канарчетата“ да прекратят лагера си в чужбина.

Освен казуса Око-Флекс, треньорът на „канарчета“ коментира очакванията си за дербито с градския съперник и докъде е стигнал тимът му с подготовката.

„Не случихме на време определено, през първите няколко дни беше бурен вятър, ураганен вятър. Имаме доста хора, които са с нарушена подготовка преди това, че дойдоха по-късно. Така че трябва да наваксваме тук времето, което ни остава тук. Минал съм през много дербита, така че не се притеснява от това“, каза Димитров.

За разлика от треньора, спортният директор Иван Цветанов все още се надява на друго решение по казуса с Око-Флекс.

Подробности вижте във видеото!

