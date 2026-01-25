Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен

Пиян българин вилня на борда на самолет от Лондон до София. Наложи се аварийно кацане в Мюнхен заради неговото поведение. В самолета се е стигнало и до бой с други пътници, които също се оказали българи. Затова разказа пред БНТ дизайнерът Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента.

Васил Петрийски забелязал проблемния пътник още на качване в самолета, с отворена бутилка уиски в ръка, която впоследствие стюардите прибрали.

Васил Петрийски - дизайнер: "Обикновено тези бутилки трябва да са сложени в пликове. Едва ли смятам, че е нормално да си носи някой бутилка с алкохол и да я демонстрира. Той беше доста пиян."

Малко след като самолетът излетял, проблемите с почерпения ни сънародник започнали.

Васил Петрийски - дизайнер: "По време на целия скандал се появи група от няколко младежи с големи мускули и татуировки, които започнаха да се заяждат с него и започнаха да създават едно напрежение. Екипажът се опитваше да ги отблъсне и да укроти ситуацията."

Здравите момчета също се оказали българи.

Васил Петрийски - дизайнер: "Беше грозна ситуацията, в която млади хора се опитват да се включат в някаква разправия и побой и да демонстрират сила."

Екипажът на борда така и не успял да се справи със ситуацията и започнала размяна на удари.

Васил Петрийски - дизайнер: "Един младеж скочи и му удари няколко юмрука в лицето. След това видях, че един от стюардите чистеше кръв от седалката. Вероятно кръв е текла от лицето му. Ситуацията беше безобразна. Беше изключително неприятна, защото имаше малки деца в самолета. Просто беше шокиращо."

В крайна сметка пилотът преценил да предприеме аварийно кацане в Мюнхен, където почерпеният мъж бил свален.

Васил Петрийски - дизайнер: "Голяма част от българите в самолета бяха много горди как едва ли не са го победили. Хората по-скоро се забавляваха, отколкото да се паникьосват. Не разбрах какво толкова беше смешно. Беше безобразно това, че екипажът не можа да овладее обстановката и не е редно гражданите да взимат положението в техни ръце, защото това е много опасно."

Според авиационния експерт Тодор Иванджиков подобна ситуация в небето винаги крие рискове.

Тодор Иванджиков - авиационен експерт: "Всичко може да стане от такъв пътник - зависи колко е физически силен, зависи каква е агресията. Може да стане доста голям проблем."

Последната дума за аварийно кацане винаги е на пилота.

Тодор Иванджиков - авиационен експерт: "Все пак той трябва да поиска от най-близкото летище разрешение дали има SWAT, кога може да кацне, колко трябва да върти около летището, за да може да приземиш. Оттам да се подготвят службите, които да посрещнат самолета и да дойдат да приберат недисциплинирания пътник."

Според Иванджиков още в Лондон наземният оператор не е трябвало да допусне пътника да се чекира в подобно състояние, а сега най-вероятно той ще трябва да покрие финансовите щети на авиокомпанията.

Тодор Иванджиков - авиационен експерт: "То си личи, когато един човек е агресивен и е подпийнал повече. Трябвало е още там да го спрат. Сериозни разходи са за авиокомпанията, извънредни. Този пътник трябва да бъде съден съответно и да се търсят загубите от съответния пътник."

Самолетът е престоял на летището в Мюнхен близо час, а след това е продължил към София, където е кацнал безпроблемно.