Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен

Самолет от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин. За случилото се разказа във фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета.



Пред БНТ Петрийски разказа, че пътникът се е качил в самолета с бутилка уиски в ръка и е бил във видимо пияно състояние. Въпреки това екипажът го е допуснал на борда.

Малко след това във въздуха се стигнало до размяна на реплики и побой с други българи.

Самолетът се приземил аварийно в Мюнхен, където престоял час. Сънародникът ни бил задържан, а след това самолетът продължил за България.