БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Пътникът се е качил в самолета с бутилка уиски в ръка и е бил във видимо пияно състояние

Снимка: Васил Петрински
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Самолет от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин. За случилото се разказа във фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета.

Пред БНТ Петрийски разказа, че пътникът се е качил в самолета с бутилка уиски в ръка и е бил във видимо пияно състояние. Въпреки това екипажът го е допуснал на борда.

Малко след това във въздуха се стигнало до размяна на реплики и побой с други българи.

Самолетът се приземил аварийно в Мюнхен, където престоял час. Сънародникът ни бил задържан, а след това самолетът продължил за България.

Васил Петрийски: " Един младеж скочи и му удари няколко юмрука в лицето. След това видях, че един от стюардите почистваше седалката, вероятно, че кръв е текла от лицето, но аз не бях доста близо, защото в предната част на самолета имаше свободни седалки и въпросният господин и една група от хора се преместиха да седнат на свободните седалки, за да имат възможността да седят по-удобно.

Тези, които се преместиха в предните седалки, се заяждаха с него и се опитваха да го ангажират в някакъв безмислен разговор, защото той беше доста пиян. Но ситуацията беше безобразна, беше изключително неприятна, защото имаше малки деца в самолета и просто беше шокиращо."

#пиян българин #Мюнхен #аварийно кацане

Последвайте ни

ТОП 24

Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
1
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
2
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
3
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
4
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
5
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Общество

Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"
"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие "Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие
Чете се за: 02:05 мин.
Засилени проверки за безопасността на храните през зимния туристически сезон Засилени проверки за безопасността на храните през зимния туристически сезон
Чете се за: 02:22 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026" Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
7097
Чете се за: 02:42 мин.
AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
Чете се за: 15:00 мин.
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"? Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
7351
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026" Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ