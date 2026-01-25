Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен

Пътникът се е качил в самолета с бутилка уиски в ръка и е бил във видимо пияно състояние
Самолет от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин. За случилото се разказа във фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета.
Пред БНТ Петрийски разказа, че пътникът се е качил в самолета с бутилка уиски в ръка и е бил във видимо пияно състояние. Въпреки това екипажът го е допуснал на борда.
Малко след това във въздуха се стигнало до размяна на реплики и побой с други българи.
Самолетът се приземил аварийно в Мюнхен, където престоял час. Сънародникът ни бил задържан, а след това самолетът продължил за България.
Васил Петрийски: " Един младеж скочи и му удари няколко юмрука в лицето. След това видях, че един от стюардите почистваше седалката, вероятно, че кръв е текла от лицето, но аз не бях доста близо, защото в предната част на самолета имаше свободни седалки и въпросният господин и една група от хора се преместиха да седнат на свободните седалки, за да имат възможността да седят по-удобно.
Тези, които се преместиха в предните седалки, се заяждаха с него и се опитваха да го ангажират в някакъв безмислен разговор, защото той беше доста пиян. Но ситуацията беше безобразна, беше изключително неприятна, защото имаше малки деца в самолета и просто беше шокиращо."