Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза

Дипломатически совалки за старт на втората фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Ивицата Газа.



Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са обсъдили снощи с израелския премиер Бенямин Нетаняху връщането на останките на последния израелски заложник в Газа предстоящите стъпки за демилитаризация на ивицата. Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов е провел телефонен разговор с министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати.

Двамата са обсъдили предстоящото другата седмица отваряне на граничния пункт Рафа, изтеглянето на Израел от Ивицата и разполагането там на международни сили за сигурност.