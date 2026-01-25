БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие

Василена Василева от Василена Василева
Всичко от автора
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
джамал оживя долни богров кукери пазят традицията здраве плодородие
В Долни Богров оживя една от най-ярките български традиции - кукерската игра "Джамал". В събота кукерите обиколиха къщите на селото, за да прогонят злото и да донесат здраве и плодородие.

Кукерската група обиколи къщите за здраве и плодородие - обичай, който се пази от поколения.

"БНТ: Какво означава за вас Джамалът?

Стивън Ангелов, кукер: Джамалът за мен е нещо невероятно, това е традицията, която ни събира всяка една година на този мегдан."

В Долни Богров кукерите пресъздават "Джамал" - с образи и ритуали, които носят пречистване и ново начало.

"БНТ: Какво символизират вашите образи?

Андриан Андрианов, младоженец: Младоженец и благодарение на всяка година неуспешни бракове, всяка година се събираме на площада на село Долни Богров, да отпразнуваме сватба."

Цветан Цветанов, булка: "Аз съм булката, както си личи."

Един от най-малките участници е едва на шест години.

БНТ: Как приема детето участието си в Джамала?

Михаела Симеонова: Той участва вече четвърта година, като за първи път беше на три, когато се присъедини към тях и така вече четири години, обновяваме костюма и той всеки път много се вълнува.

"БНТ: Харесва ли ти да бъдеш Кукер?

Кристиян Симеонов, кукер: Да."

Тук на мегдана всички се събират от най-опитните кукери до най-малкия участник, за да покажат, че традициите са, за да се спазват, както е и тяхното мото.

Сватбата, попът и свекървата носят хумор и послание - "Джамалът" не е просто спектакъл, а жив обичай.

#село Долни Богров #Джамал #кукери

