Казусът със завода във Велико Търново: Днес пломбират линията за ПДЧ

Очаква се днес производствената линия за ПДЧ плоскости в големия завод за дървопреработка във Велико Търново да спре работа, въпреки решението на Бургаския административен съд да отмени принудителната мярка на екоинспекцията.

В последните 72 часа от завода са започнали подготовка за спиране, а днес експерти ще пломбират съоръженията. Снощи обаче от предприятието са поискали съдействие от полицията и прокуратурата да спрат РИОСВ да запечата линията за ПДЧ с цел недопускане на незаконни действия и ескалация на напрежението.

Компанията подчертава, че възпрепятстването на изпълнението на съдебен акт носи наказателна отговорност и очаква институциите да действат в рамките на закона.

От РИОСВ- Велико Търново ще обжалват следващата седмица решенията на административния съд в Бургас. От инспекцията са сигнализирали полицията, че срещу техни служители в последите дни е имало телефонни заплахи заради казуса с дървопреработвателната компания.

От компанията категорично отричат да има целенасочен натиск към служителите на екоинспекцията.