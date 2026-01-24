Спирането на завода за ПДЧ във Велико Търново предизвика заплахи към екоинспекцията

Производствената линия за ПДЧ плоскости в големия завод за дървопреработка във Велико Търново ще се спре утре, въпреки решението на Бургаския административен съд да отмени принудителната мярка на екоинспекцията. В последните 72 часа от завода са започнали подготовка на съоръженията за спиране, а утре експерти ще ги пломбират.
Директорът на инспекцията заяви, че решението, с което административният съд отмени наложената принудителна мярка ще бъде обжалвано следващата седмица. Той заяви днес, че срещу служителите му в последите дни е имало телефонни заплахи заради казуса с дървопреработвателната компания, за които е сигнализирана полицията. А от компанията категорично отрекоха да има целенасочен натиск към служителите на екоинспекцията.
Инж. Станислав Станчев- директор РИОСВ Велико Търново: „В четвъртък на стационарните телефони на регионалната инспекция се обади непознат номер и директно заплаши служители на регионалната инспекция с нецензурни думи. Мисля, че обажданията бяха около 10. Веднага сезирах районно управление Велико Търново и започнаха процесуални действия. Няма никаква идея служител ли е какъв е, но беше свързано с дадения казус, така каза той."
Петър Дишков- мениджър в комапнията: „Крайно несериозно е дружество с такъв мащаб да се занимава с подобни дейности. Има си контролни органи, има си полиция. Ако има такива сигнали, редно е да бъдат проверени, разбира се.“ри