ИЗВЕСТИЯ

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Спирането на завода за ПДЧ във Велико Търново предизвика заплахи към екоинспекцията

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Производствената линия за ПДЧ плоскости в големия завод за дървопреработка във Велико Търново ще се спре утре, въпреки решението на Бургаския административен съд да отмени принудителната мярка на екоинспекцията. В последните 72 часа от завода са започнали подготовка на съоръженията за спиране, а утре експерти ще ги пломбират.

Директорът на инспекцията заяви, че решението, с което административният съд отмени наложената принудителна мярка ще бъде обжалвано следващата седмица. Той заяви днес, че срещу служителите му в последите дни е имало телефонни заплахи заради казуса с дървопреработвателната компания, за които е сигнализирана полицията. А от компанията категорично отрекоха да има целенасочен натиск към служителите на екоинспекцията.

Инж. Станислав Станчев- директор РИОСВ Велико Търново: „В четвъртък на стационарните телефони на регионалната инспекция се обади непознат номер и директно заплаши служители на регионалната инспекция с нецензурни думи. Мисля, че обажданията бяха около 10. Веднага сезирах районно управление Велико Търново и започнаха процесуални действия. Няма никаква идея служител ли е какъв е, но беше свързано с дадения казус, така каза той."

Петър Дишков- мениджър в комапнията: „Крайно несериозно е дружество с такъв мащаб да се занимава с подобни дейности. Има си контролни органи, има си полиция. Ако има такива сигнали, редно е да бъдат проверени, разбира се.“ри

#екоинспекция #Велико Търново #завод

