Спирането на завода за ПДЧ във Велико Търново предизвика заплахи към екоинспекцията

Производствената линия за ПДЧ плоскости в големия завод за дървопреработка във Велико Търново ще се спре утре, въпреки решението на Бургаския административен съд да отмени принудителната мярка на екоинспекцията. В последните 72 часа от завода са започнали подготовка на съоръженията за спиране, а утре експерти ще ги пломбират.

Директорът на инспекцията заяви, че решението, с което административният съд отмени наложената принудителна мярка ще бъде обжалвано следващата седмица. Той заяви днес, че срещу служителите му в последите дни е имало телефонни заплахи заради казуса с дървопреработвателната компания, за които е сигнализирана полицията. А от компанията категорично отрекоха да има целенасочен натиск към служителите на екоинспекцията.