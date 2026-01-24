БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без пробив в Абу Даби - руски удари в Украйна оставиха 1,2 милиона без ток

рекъснато е отоплението на почти 6 хиляди сгради в столицата

Нови руски удари срещу Киев и Харков оставиха без ток милиони хора при температури минус 10 градуса. Съобщава се за поне един загинал и 23 ранени. Поредният залп срещу украинската енергетика беше изстрелян през втория ден от тристранните преговори Русия - Съединени щати - Украйна в Абу Даби за край на войната. Ураинският външен министър Андрий Сибиха, който не участва в разговорите, обвини руския лидер Владимир Путин в цинизъм и удар върху преговорния процес. Днешните разговори бяха окачествени като "конструктивни", но конкретни резултати не бяха съобщени.

Руските удари от ранните часове на деня са оставали без електричество милион и 200 хиляди украински домакинства в национален мащаб. Прекъснато е отоплението на почти 6 хиляди сгради в столицата, която още се възстановява от други две масирани нападения от Нова година насам. 19 души, включително дете са били ранени при обстрел срещу Харков. Засегнати са болница и общежитие за временно разселени хора.

Олена Артьомова - жителка на Харков: "Как и къде ще прекараме нощта е неясно. Прозорците са счупени, а ние живеем в едностаен апартамент".

Наталия Корничук - жителка на Харков: "Няма прозорци в кухнята на четвъртия етаж, няма прозорци и в стаята. Таванът рухна, апартаментът е пълен с вода. Ужасно е."

Според украинските военни през нощта Русия е изстреляла 375 дрона и 21 балистични ракети, включително две "Циркон". Без ток са осъмнали 800 хиляди жители на Киев и още 400 хиляди в северната Черниговска област. Според външния министър Сибиха "това варварско нападение отново доказва, че мястото на Путин не е в Съвета за мир на Доналд Тръмп, а на подсъдимата скамейка на специален трибунал". Редови украинци в Павлоград, Днепропетровска област очакват резултатите от първите преки преговори с Русия при американско посредничество със смесица от надежда и скептицизъм.

Руслан - военнослужещ, жител на Павлоград: "Разбира се, че е важно, всички го очакват. Не е реалистично да победим руските войски на фронта, така че трябва да постигнем някакво споразумение. Всички защитаваме нашата територия, но победа не е реалистична. Военните го разбират."

Главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви, че разговорите в Абу Даби са били фокусирани върху параметрите за край на войната и по-нататъшната логика на преговорния процес. Днес в преговорите се включиха и висши представители на украинската армия и военното разузнаване. Начело на руската делегация е шефът на военното разузнаване ГРУ генерал Игор Костюков. Резултати след края на втория кръг не бяха съобщени, според украинския лидер възможно е преговорите да бъдат подновени другата седмица.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Необходимо е не само Украйна да иска край на войната и постигане на пълна сигурност, нужно е и Русия да развие подобно желание."

Ключов остава териториалният въпрос. Украйна отхвърля искането на Русия да получи целия Донбас. Киев продължава да контролира около 20 процента от територията. Москва заяви, че подкрепя дипломатическо решение, но при неуспех на преговорите ще продължи да преследва целите си с военни средства.

