Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа

Джанан Дурал
По света
Съединените щати ще насочат усилията си главно към защитата на собствената си територия и интересите си в Западното полукълбо

Снимка: БТА
Съединените щати значително ще намалят ролята си в отбраната на своите съюзници от НАТО и в частност - на Европа. Това се казва в редактираната версия на новата Стратегия за национална отбрана.

Уточнява се, че Старият континент продължава да е важен за Вашингтон, но вече не е приоритет и Съединените щати ще насочат усилията си главно към защитата на собствената си територия и интересите си в Западното полукълбо.

Стратегията предвижда засилено военно и икономическо присъствие в Панамския канал, Мексиканския залив и Гренландия.

Смекчен е тонът спрямо Китай и в редактираната версия не се споменава Тайван. Въпреки това подходът към Пекин ще бъде със "сила, но не конфронтация".

Русия е определена като "трайна, но преодолима заплаха за Източния фланг на НАТО".

