Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби

Втори и последен ден преговори между делегации на Украйна, Русия и Съедините щати по условията за постигане на мир. Фокус на разговорите в Абу Даби е спорът за териториите и по-конкретно съдбата на Донбас. Срещите започнаха преди минути. Според наблюдатели пробив обаче изглежда малко вероятен. Русия продължава да настоява Украйна да се изтегли от цялата Донецка област. Украйна обаче не е готова да отстъпи 20-те процента, които успява да отбранява срещу руското настъпление вече 4 години. Междувременно руските удари срещу украински градове продължават. Най-малко един човек е загинал и 23-ма са ранени в Киев и Харков тази нощ.

За първи път преговарящите екипи на Украйна и Русия и посредниците от Съединените щати сядат заедно за разговори по условията за прекратяване на войната. Кадри, разпространени след края на снощната среща, показват главния украински преговарящ Рустем Умеров и генерал Игор Костюков, който води руската делегация, седнали от двете страни на емира на Абу Даби шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. До тях са американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата снощи приключи без изявления. След края ѝ украинският преговарящ Рустем Умеров написа в Телеграм.

Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна: "Срещата беше посветена на условията за край на войната, поставени от Русия, и на логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир. Украинският екип действа съгласувано в рамките на задачите, поставени от президента Зеленски. Готови сме да работим в различни формати в зависимост от хода на диалога."

От Кремъл отказаха коментар по хода на преговорите и само повториха условието си украинските въоръжени сили да напуснат Донбас.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Не мога и няма да влизам публично в подробности относно обсъжданите договорености."

В отговор на почти изцяло военния и разузнавателен профил на руските преговарящи, днес към украинската делегация ще се присъединят началникът на Генералния щаб - генерал Андрий Хнатов, и заместник-началникът на Главното разузнавателно управление - Вадим Скибицки.

Във вечерното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че по време на Световния икономическия форум в Давос се е споразумял с американския президент Доналд Тръмп за доставки на зенитни боеприпаси за противоракетни ситеми "Пейтриът".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Вчера имаше положителен сигнал в разговора ми с президента Тръмп за ракети PAC-3. Сега се нуждаем от положителен сигнал тук, в Украйна — в реални доставки за защитниците на нашето небе. Логистиката трябва да бъде ускорена колкото е възможно."

Тази сутрин Зеленски повтори в Екс призива си за спешни доставки на ракети, след като през нощта Русия нанесе нови масирани удари срещу украински градове. Според украинският президент са били изстреляни 370 дрона и 21 ракети. Под най-силен обсрел са били Киев и Харков, където има пострадали хора. Заради силно повредената енергийна система, над милион и 200 хиляди украинци са без ток. Почти 6000 сгради в Киев са без отопление при температури от минус 12 градуса.