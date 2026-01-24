БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Мними търговци продават контейнери на занижени цени в онлайн платформи и издават фалшиви фактури, използвайки данните на варненска компания

Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Слушай новината

Пореден случай на измама в интернет – този път става въпрос за продажба на морски контейнери от името на наложени на пазара фирми. Фалшивата оферта е публикувана в онлайн платформа за търговия. Мнимите продавачи примамвали своите жертви, като им предлагали контейнерите на много по-ниска цена. Сред "ужилените" са няколко частни компании. Как е работила схемата?

Сред измамените е Марин Попов, на когото му се наложило да купи товарен контейнер. Мъжът попаднал на обява на варненска фирма в интернет. Свързал се с мнимите търговци по телефона, които му предложили стоката на атрактивна цена – с 30% по-ниска от пазарната.

Марин Попов: „Помолих за съдействие познат мой счетоводител. Той направи справка в Търговския регистър. Каза ми, че такава фирма съществува, тя е регистрирана в България. Общо взето нищо притеснително и мога да продължа с поръчката на съответния контейнер.“

Марин Попов поръчал контейнера на 7 януари тази година и получил проформа фактура за 1620 евро с ДДС, включваща цената и транспортните разходи до Балчик. Измамниците обещавали да доставят контейнера до 10 работни дни, а купувачът заплатил договорената сума на две вноски.

Марин Попов: „И в уречения ден и час контейнерът не пристигна. Това беше на 15 януари. Аз започнах да правя опити да се свържа на двата посочени телефона с господина, с когото говорих, и да разбера какво се случва и защо е това забавяне. Телефоните бяха изключени. Писах няколко съобщения, които останаха без отговор, и започнах леко да се притеснявам.“

Марин Попов се свързал с истинската фирма за продажба на контейнери и тогава разбрал, че е станал жертва на измама. Мнимите търговци издавали фалшиви фактури, използвайки данните и логото на варненската фирма. Обявявали обаче своя банкова сметка, на която ужилените купувачи превеждали парите.

Димитър Добрев, собственик на фирма за търговия с морски контейнери: „Всички данни са на нашата фирма, всичко е вярно – Булстат, данъчен номер, адрес, управител. Но реално зад тази сметка стои някакво физическо лице, което прибира парите и после си изключва телефона и спира да вдига.“

След като научили за измамата, от потърпевшата фирма са подали жалби до Икономическа полиция и до Районната прокуратура във Варна. Очакват измамниците да бъдат заловени.

Димитър Добрев, собственик на фирма за търговия с морски контейнери: „Да се надяваме, че полицията ще се събуди някой ден и ще вземе някакви мерки. Отива се в банката, за да се види кой стои зад тази сметка, на която са наредени парите от "ужилените" хора. И дали е директно той или някакъв пълномощник – могат да го хванат, да го задържат. Ако беше нормална държава, досега щеше да е в ареста. Надяваме се да има справедливост, да се реши случаят. Те злоупотребяват с нашето добро име.“

По наша информация измамниците са продали поне осем контейнера от името на варненската фирма. А жертвите на тази схема съветват бъдещите купувачи в онлайн платформите за търговия.

Марин Попов: „Да правят щателни проверки, преди да се доверят на който и да е търговец. Да влизат винаги на официалните сайтове на тези търговци, преди да направят финална поръчка и плащане.“

От полицията във Варна работят по случая и измамниците се издирват.

#морски контейнери #фалшива обява #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Почина писателят Калин Терзийски
1
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
2
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Илияна Йотова е новият президент на България
3
Илияна Йотова е новият президент на България
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
5
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
6
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Криминално

Полицейска акция в Слънчев бряг: Задържаха 23-годишна жена с наркотици в дома ѝ
Полицейска акция в Слънчев бряг: Задържаха 23-годишна жена с наркотици в дома ѝ
Арестуваха общински съветник в София като член на група за изнудване на длъжници Арестуваха общински съветник в София като член на група за изнудване на длъжници
Чете се за: 00:40 мин.
Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили
Чете се за: 01:50 мин.
21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив 21-годишна жена се е опитала да внесе фалшиви евробанкноти във финансова институция в Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.
Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър Пиян шофьор избяга от полицията, след като свалиха номерата на автомобила му в Несебър
Чете се за: 00:40 мин.
Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ) Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата? Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще...
Чете се за: 14:25 мин.
У нас
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините,...
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ