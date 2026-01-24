Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми

Пореден случай на измама в интернет – този път става въпрос за продажба на морски контейнери от името на наложени на пазара фирми. Фалшивата оферта е публикувана в онлайн платформа за търговия. Мнимите продавачи примамвали своите жертви, като им предлагали контейнерите на много по-ниска цена. Сред "ужилените" са няколко частни компании. Как е работила схемата?

Сред измамените е Марин Попов, на когото му се наложило да купи товарен контейнер. Мъжът попаднал на обява на варненска фирма в интернет. Свързал се с мнимите търговци по телефона, които му предложили стоката на атрактивна цена – с 30% по-ниска от пазарната.

Марин Попов: „Помолих за съдействие познат мой счетоводител. Той направи справка в Търговския регистър. Каза ми, че такава фирма съществува, тя е регистрирана в България. Общо взето нищо притеснително и мога да продължа с поръчката на съответния контейнер.“

Марин Попов поръчал контейнера на 7 януари тази година и получил проформа фактура за 1620 евро с ДДС, включваща цената и транспортните разходи до Балчик. Измамниците обещавали да доставят контейнера до 10 работни дни, а купувачът заплатил договорената сума на две вноски.

Марин Попов: „И в уречения ден и час контейнерът не пристигна. Това беше на 15 януари. Аз започнах да правя опити да се свържа на двата посочени телефона с господина, с когото говорих, и да разбера какво се случва и защо е това забавяне. Телефоните бяха изключени. Писах няколко съобщения, които останаха без отговор, и започнах леко да се притеснявам.“

Марин Попов се свързал с истинската фирма за продажба на контейнери и тогава разбрал, че е станал жертва на измама. Мнимите търговци издавали фалшиви фактури, използвайки данните и логото на варненската фирма. Обявявали обаче своя банкова сметка, на която ужилените купувачи превеждали парите.

Димитър Добрев, собственик на фирма за търговия с морски контейнери: „Всички данни са на нашата фирма, всичко е вярно – Булстат, данъчен номер, адрес, управител. Но реално зад тази сметка стои някакво физическо лице, което прибира парите и после си изключва телефона и спира да вдига.“

След като научили за измамата, от потърпевшата фирма са подали жалби до Икономическа полиция и до Районната прокуратура във Варна. Очакват измамниците да бъдат заловени.

Димитър Добрев, собственик на фирма за търговия с морски контейнери: „Да се надяваме, че полицията ще се събуди някой ден и ще вземе някакви мерки. Отива се в банката, за да се види кой стои зад тази сметка, на която са наредени парите от "ужилените" хора. И дали е директно той или някакъв пълномощник – могат да го хванат, да го задържат. Ако беше нормална държава, досега щеше да е в ареста. Надяваме се да има справедливост, да се реши случаят. Те злоупотребяват с нашето добро име.“

По наша информация измамниците са продали поне осем контейнера от името на варненската фирма. А жертвите на тази схема съветват бъдещите купувачи в онлайн платформите за търговия.

Марин Попов: „Да правят щателни проверки, преди да се доверят на който и да е търговец. Да влизат винаги на официалните сайтове на тези търговци, преди да направят финална поръчка и плащане.“

От полицията във Варна работят по случая и измамниците се издирват.