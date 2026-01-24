Мирослав Петров в предаването "Аз съм"

В рубриката "Аз съм" ви срещаме с Мирослав Петров.

Той не 28 години и е състезател по бадминтон на открито. Мирослав е един от хората, благодарение на когото спортът се развива, а националните ни отбори печелят отличия на европейските и световни сцени.

"Бадминтонът на открито е разновидност на традиционния бадминтон. След COVID, Световната федерация реши още повече да разнообрази нашия спорт и обособи правила за бадминтон на открито, или т.нар. на английски Air Badminton. Той се играе на три повърхности – на трева, на твърда повърхност и на пясък, като в момента всички състезания са на пясък. Той има малко по-различни правила от традиционния бадминтон. Играем дисциплина по трима, където нямаме право да удряме два пъти подред. На пясък също е много трудно да се тича и това го прави интересно за публиката и за хората, които го играят и го гледат отстрани", разказа Мирослав, който в същото време е и докторант в Техническия университет в София.

Той разкри и какви са спецификите на спорта:

"Играем в много по-различен формат от традиционния бадминтон. Когато играем индивидуално, играем трима срещу трима, отделно играят мъжете, отделно играят жените. Отборът се състои от четири души. Отборната среща се състои от четири дисциплини - мъже двойки, жени двойки, мъже по трима и жени три срещу три. Преди състезанието се тегли жребий, кой ще сервира, кой ще посреща, от коя страна. Вятърът има много голямо значение. Води се отборна щафета. Започва първият мач, свършва и вторият мач започва от резултата на първия. И се наслагва. На финала, който направи 60, побеждава."

"Бадминтонът на открито тръгна благодарение на Българска федерация бадминтон. Аз помагам на нашата федерация с модернизацията и развитието на спорта. Нашият президент, изпълнителен директор и всички от федерацията ни дават свобода да модернизираме. Въпреки, че сме малка държава, ние дори и в бадминтона на открито една от водещите държави в Европа", разкри Петров.

През септември 2025 г. България участва на европейско първенство, където завоюва бронзовите медали в отборната надпревара.

"Бяхме в най-тежката група с бившите европейски шампиони Франция, които бяха много изненадани, че ги побеждаваме. Все пак нашият отбор е съставен главно от бивши национали по традиционен бадминтон. Всички от нашия отбор спортуваме от ранна детска възраст, така че сме доста опитни. Нямаме притеснение да се представяме и на международно ниво и да знаем, че всичко се зависи от нас", обясни състезателят.

След европейското за България предстои и участие на световния шампионат през декември.

"На малкия финал на европейското, в мача за бронзовите отличия и 3-то място, победихме бившите европейски вицешампиони Холандия. Чрез нашето класиране и медал се класирахме за световно първенство, което се проведе в ОАЕ. Там участваха най-добрите държави от целия свят. Като ние бяхме една от тях, въпреки най-малката държава по население. Там бяха Китай, Бразилия, Австралия, огромни държави, Индонезия с традиции в бадминтона. Успяхме мъжете да завоюваме 5-то място в индивидуалното. Завоювахме 9-то място в отборното, заедно мъже и жени", разказа Мирослав.

"Най-големи успехи постигнаха нашите момичета, като станаха световни вицешампионки. Класираха се за финал срещу Китай. Това е най-голямото отличие, най-голямата изненада за всички. Но за нас просто е резултат от тренировките, лагерите, ранното ставане цяло лято. Така че сме много доволни. Постигнахме нашите поставени цели, а момичетата много ги надградиха", щастлив е Петров.

"Нашият отбор в момента е съставен без нито един национален състезател от традиционния бадминтон. В момента имаме няколко преподаватели по физическо възпитание. В нашия отбор имаме няколко студенти. Аз съм докторант в Технически университет. Винаги са ни помагали нашите местоработи и университети да спортуваме, но в момента очакваме да излезе официалния международен календар", каза той.

За националния ни тим предстои отново участие на европейско първенство.

"Фокусът ни през цялата година е подготовка за него. Имаме желание да участваме в други международни турнири, за да трупаме опит и да държим кондицията. И имаме желание да организираме в България един международен турнир. Планирали сме лято изпълнено с тренировки и подготовка", сподели Мирослав Петров.

"Особено след нашите успехи имаме голям интерес от хората, които спортуват редовно бадминтон, от юношите, от децата. Всеки иска да пробва, поздравява ни за успехите. Така че сме отворени да покажем нашия спорт на всеки, който желае", заяви той.

Петров се опитва с всички сили да популяризира еър бадминтона.

"Преди 4 години започнахме една програма, която е за популяризиране на нашия спорт в България. Стремим се веднъж месечно да посещаваме големи областни градове, да събираме преподавателите и учителите по физическо възпитание и спорт, и да ги запознаваме със спецификите на нашия спорт", разкри състезателят.

"Спрямо мащабите на България, през 2023 година през нашите обучения преминаха 350 преподаватели. Така че искаме просто децата, дори и възрастните хора, всички да водят един здравословен начин на живот и да покажем нашия спорт. Може да е тяхното нещо", добави Мирослав Петров.

"Мечтаем за още успехи, да сме все така сплотен колектив, да нямаме контузии, да сме живи и здрави. Това е най-важното. Мечтаем още по-популярен да стане и бадминтонът, и бадминтонът на открито в България", завърши Петров.

Вижте епизода във видеото!